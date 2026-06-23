◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス 3―0 イラク（2026年6月22日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）に3ー0と勝利して2連勝。勝ち点6で4大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

フランスはFWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）がA代表通算100試合出場を達成。前半18分に左足で豪快なミドルシュートの先制弾を決めると、悪天候により試合が2時間以上も中断した後の後半9分にはFWデンベレ（パリSG）のパスを難なく決め、初戦のセネガル戦から2戦続けて2得点をマークした。W杯通算16得点で歴代2位のクローゼ（ドイツ）に並び、この日2得点を挙げた歴代1位のメッシ（アルゼンチン）とは再び2点差となった。

試合後、フランスのデシャン監督は「記録は破られるためにあるものだ。彼は今、代表通算100試合という象徴的な数字を手にした。常にゴールを決めてきたし、これからも決めるだろう」とエムバペを称賛。「キリアン（エムバペ）がメッシやロナウドと同じ年齢までプレーできるかどうか分からないが、ピッチに立って調子が良いと感じている限り、多くのゴールを決めるだろう。自分の記録を更新するたびに、さらに記録を伸ばす能力を持っている」とエムバペの“メッシ超え”を明言した。

エムバペは「レオ（メッシ）のやっていることに追いつきたいなら、もっと頑張らないといけない」と語った。26日（同27日）には同じく2戦連続2発の“ノルウェーの怪物”ハーランド（マンチェスターC）と“直接対決”する。