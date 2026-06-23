2026年の夏休みやシルバーウィークに、実家への帰省や旅行の計画を立てている方は、今すぐ新幹線の予約スケジュールをご確認ください。

JR西日本は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの92日間にわたる夏の臨時列車運転計画を発表しました。今年の夏最大の変更点は、お盆（8月7日〜16日）およびシルバーウィーク（9月18日〜23日）の期間中、山陽新幹線を走るすべての「のぞみ」が【全席指定席（自由席なし）】として運行されることです。「当日駅に並んで自由席に飛び乗る」というお出かけスタイルは一切通用しません。

その一方で、最終定期列車のあとに深夜移動を支える臨時「のぞみ」が初設定されるほか、広島駅で階段の上り下りなしで九州新幹線へ直結する画期的な対面乗り換えルートが新設されるなど、賢く使えば移動が劇的に快適になる仕掛けも満載です。この記事では、大混雑のピークをスマートに回避するための座席争奪戦のスケジュールから、当メディアが厳選したこの夏の帰省・レジャーを最高に快適にするための「3つの鍵」までを徹底解説します。

2026年夏のお盆・シルバーウィークは「のぞみ」全席指定！臨時列車が多く運転

JR西日本は、夏から秋にかけての山陽新幹線や北陸新幹線、在来線特急などの運転計画を発表しました。特に多くの方が利用するお盆期間（8月7日〜16日）およびシルバーウィーク期間（9月18日〜23日）には、山陽新幹線を走る全ての「のぞみ」が全席指定席として運行されます。

また、2026年7月1日〜9月30日までの92日間において、山陽新幹線や北陸新幹線、在来線特急などで多数の臨時列車が運転されます。通常1・2号車に設定されている自由席がなくなるため、事前の座席予約が必須となります。

お盆期間の「のぞみ」「みずほ」「さくら」の設定例（赤枠が臨時列車）

【参考】「のぞみ」自由席がなくなる？2026年秋以降は3連休もすべて全席指定席へ！対象期間一覧と影響と対策,自由席の裏ワザなど徹底解説（※2026年6月掲載） https://tetsudo-ch.com/13029721.html

なぜ「のぞみ」全席指定化が進むのか？

全席指定席化は、始発駅での自由席待ちによるホーム上の混雑や、それに伴う列車の遅延を防ぐための対策として近年定着しつつあります。

特に家族連れやグループ旅行が多い大型連休においては、「長時間並ばずに確実に座れる」というメリットが大きく、利用者の安心感と利便性の向上につながっています。指定席は1か月前の午前10時から発売されますが、「スマートEX」などのネット予約サービスを活用すれば、さらに早く予約が可能です。予定が決まり次第、早めに手配することが快適な旅の鍵となります。

お盆・SWには最終定期列車の後に臨時「のぞみ」を大増発！

お盆・シルバーウィーク期間には、夜遅くの利便性を高めるため、最終定期列車の後にも臨時「のぞみ」が運転されます。下りは博多と広島、上りは品川に、日付が変わる直前の23:59に到着する便が設定されます。

・東京 19:00発⇒博多 23:59着（のぞみ213号）

・東京 20:09発⇒広島 23:59着（のぞみ215号）

最終定期列車後の臨時「のぞみ」号 （下り）

・博多 19:18発⇒品川 23:59着（のぞみ206号）

最終定期列車後の臨時「のぞみ」号 （上り）

これにより、出発地での滞在時間を長く確保でき、夜間帯の長距離移動がよりスムーズになります。

広島駅での同一ホーム乗り換えが実現！臨時「さくら」新規運転

さらに今年の夏は、広島駅発着の臨時「のぞみ」に接続する臨時「さくら」が新規に設定されます。

広島駅の乗り換えイメージ図（のぞみ163号⇒さくら783号の場合）

東海道新幹線から九州新幹線への乗り継ぎにおいて、広島駅では到着ホームの対面に接続列車が停車するため、ホームで待つことなく乗り換えが可能です。階段の上り下りなどの負担が軽減される、非常に画期的なダイヤ設定といえます。

広島駅の同一ホームでの乗り換え可能な便の運行情報（図：JR西日本）

自由席ゼロの夏！新幹線の移動をノンストレスに変える「3つの鍵」

今回のJR西日本の夏ダイヤには、混雑期の移動スケジュールや予算の組み方を劇的に変える、重要な攻略のヒント「３つの鍵」が隠されています。

1、【座席確保】当日並んでも絶対に乗れない！1ヶ月前の「午前10時」が勝負の分かれ目

対象期間中の「のぞみ」には自由席が1席も存在しないため、事前の指定席確保が「移動できるか否か」の絶対条件になります。チケットは乗車日の1ヶ月前午前10時から一斉に発売されますが、JR東海の「スマートEX」や「エクスプレス予約」の会員であれば、さらに早く最大1年先までの予約（事前申込制度等）が可能。旅行や帰省の宿を決めるよりも先に、まずはこの新幹線のシートを逆算して押さえることが、この夏の旅を確実に成功させるための最大の行動のツボです。

2、【ルート選びの鍵】九州方面へ向かうなら、広島駅での「奇跡の11番・12番ホーム対面乗り換え」を狙い撃ちせよ！

今年の夏、一般利用者に最も大きな恩恵をもたらす大きなポイントとして、東京・名古屋・新大阪方面からの臨時「のぞみ163号（広島行き）」と、九州新幹線へ直通する臨時「さくら783号（広島始発）」が、広島駅の同じホーム（11番線と12番線）で向かい合って接続するダイヤが新規設定されました。

運転日が移動希望の日にあたるなら、重い大きな旅行カバンを持っていたり、小さなお子様連れやシニア層の移動であっても、階段の上り下りやホームの移動というストレスが完全にゼロになります。新大阪や博多での通常の乗り換えによる大混雑をスマートに回避したい層にとって、これ以上ない移動ルート選択肢となるでしょう。

九州・山陽新幹線直通車両 N700系 イメージ （写真：PIXTA）

3、【滞在時間の最大化】現地で夜まで遊び尽くせる！最終定期列車のあとに走る「最終大増発便」を使いこなせ

今回の夏ダイヤでは、東京発の山陽方面最終列車（下り）や、博多発の東京行き最終列車（上り）のさらに後ろの時間帯に、特別な臨時「のぞみ」が追加されています。例えば上りの「のぞみ206号」を使えば、博多を19:18という夜遅くに出発しても、品川駅に23:59に滑り込むことが可能。出発地での滞在時間を極限まで長く確保し、タイパ（時間対効果）を最大化したいアクティブなレジャー層やビジネスパーソンにとって、非常に心強いダイヤ材料となります。

全席指定化と臨時列車の大幅増発により、2026年の夏はこれまで以上に快適で計画的な新幹線の旅が期待できます。全ての「のぞみ」が全席指定となる今年の夏だからこそ、スマホ一つでできるスマート予約で先手を打つのが大正解です。ぜひ「スマートEX」や「e5489」を活用して、早めの座席確保と効率的なスケジュールを立ててみてくださいね。

（画像：JR西日本、TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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