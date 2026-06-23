突然家がなくなったハムスター（⇒次へ）


【画像を見る】小さな体で大きな挑戦。果たしてこの高い階段を登りきることができる！？

ふりそで状態の二の腕や、ポッコリと出たおなか…。ゆるみきった身体に「今日から筋トレする！」なんて決意表明した経験はありませんか？

「うんしょ、うんしょ…」という声が聞こえてきそうなハムスターの筋トレ映像が、Instagramで話題になっています。

■ハムスターが筋トレ！？次々と階段を登っていく姿が…

注目を集めているのは、キンクマハムスターのもち君。ハムスターとは思えないほど、熱心に筋トレに励む姿に、15.3万ものいいねが集まりました。

この日、いつものように部屋の中を散歩する「部屋んぽ」をしていたもち君。しばらくすると姿が見えず、飼い主さんが慌てて探しに行くと…。

まさかの筋トレ中！小さな手を段差に伸ばし、一生懸命に足を踏ん張っています。びよーんと伸びた全身は、お餅そのもの。思わず笑いがこぼれてしまいます。

階段で筋トレ中！？（⇒次へ）


「うんしょ、うんしょ…」段差の板に足をかけながら懸命に階段を登るもち君は、まるで忍者のよう。腕の力で身体を持ち上げ、見事1段目をクリアです。

1段目クリア▶なにか考えてる！？（⇒次へ）


「横の壁も使えるかな…」と黒目がちな目できょろきょろあたりを見回すもち君は、やる気満々の様子。続けて、2段目の段差にも手を伸ばします。踏ん張る2本の足が、これまた力強い。

「横の壁も使えるかな…？」▶続けて…（⇒次へ）


2段目の階段に手を伸ばす▶2段目もクリアし…（⇒次へ）


「よっこいしょ」無事に2段目もクリアしたもち君は、今度は横の壁をくんくん。さすがのもち君も、壁は登れないようです。

横の壁をくんくん▶次は…（⇒次へ）


続いて3段目にもチャレンジ。少しずつ体が壁寄りになっているのは、気のせいでしょうか。

3段目にチャレンジ▶3段目も軽々クリアし、残り1段…（⇒次へ）


コツがつかめたのか、3段目も軽々クリア。残るはあと1段。完全制覇は目の前です。

「うんしょ、うんしょ…」

うんしょ、うんしょ…▶完全制覇なるか…！？（⇒次へ）


「えいっ！」見事階段全制覇を達成したもち君。筋肉もついたことまちがい…なし？

みごと階段を登りきった「もち君」▶マイペースなもち君の毎日（⇒次へ）


実はテレビにも取り上げられたこちらの映像。テレビで目にした人も多かったようで、「力強く階段を登っていてカッコよかったです」「登頂おめでとう。応援してました」「かわいすぎてびっくりした」など、たくさんのコメントが寄せられていました。

■飼い主さんにお話をお伺いしました

「想像以上にたくさんの方に見ていただいて、とても驚いています。もちの姿に癒やされたと言ってくださる方が多く、飼い主として本当に嬉しく思いました。『頑張って登る姿に勇気をもらいました』『小さいおててなのに腕力すごい！背筋ムキムキ』というコメントも印象的でしたね」とインタビューに答えてくれた飼い主さん。

バズったことについては、「頑張って登っている姿が、もちらしい！」と家族や友人も喜んでくれたそうです。

この日初めて階段を登ったもち君は、気づいた時には14段あるうちの9段目まで登っていたそう。「途中で止まりながらも、一生懸命登る姿に胸を打たれました。普段のもちは、かなりおっとりさん。毎日マイペースに過ごしています」と、いつものもち君についても教えてくれました。

■マイペースハムスター・もち君の毎日

部屋んぽ中、急にその場で寝てしまったり、もっと遊びたくて訴えかけてきたり、毎日いろいろな姿で飼い主さんを笑わせてくれるもち君。その日常を少しだけのぞいてみましょう。

この日のもち君は、お鼻がむずむずしていた模様。直立不動のまま、鼻周りをひくひくさせています。

鼻をひくひくさせている▶くしゃみが…！（⇒次へ）


くしゃみをこらえきれなくなったもち君は、小さな手を口にあてて「くしゅん、くしゅんっ！」

手をあててお上品に「くしゅん」▶家が消えた！？（⇒次へ）


ハムスターがくしゃみをするのもびっくりですが、お行儀のよさにも驚きです。コメント欄には「もちちゃんも花粉症なのかな？」なんて声も寄せられていました。

別の日の投稿には、部屋んぽ中に家がなくなり、動揺するもち君の姿が（飼い主さんがケージの掃除をしていたそうです）。

土台だけになったケージの上に立ち尽くし、宙を見つめるもち君。少し前かがみな姿が、笑いを誘います。頭の上に「え？何が起こったの？」と、コメントが浮かんでいるようです。

ケージの掃除をしてもらった日▶お散歩から戻ってきたら…（⇒次へ）


しばらくフリーズしていたものの、その後はまわりをきょろきょろ。

家が消えていて動揺▶キョロキョロ探すも…（⇒次へ）


横を見ても「やっぱりない…」

壁をクンクンしても「やっぱりない…」

「やっぱりない…」▶どこでも寝れます（⇒次へ）


その後、ぴかぴかのケージをセットしてもらったもち君は、自分で寝床を作っていたそうです。よほど不安だったんでしょうね。

ちなみに、マイペースなもち君は眠る時も場所を選びません。

ある日は飼い主さんの手のひらにすっぽりハマってすやすや。指と指の間からぴょんと飛び出した足が、これまたたまらなくかわいい。安心しきった寝顔が、こちらまでほっこりさせてくれます。

飼い主さんの手の中でスヤスヤ…▶別の日には…（⇒次へ）


別の日には、飼い主さんの腕枕で眠る姿も投稿されていました。

二の腕に頭をちょんと乗せ、すやすやと眠るもち君。小さな手はふわふわの顔の下。赤ちゃんのような寝顔が、心を和ませてくれます。

飼い主さんの腕枕でスヤスヤ…▶可愛いけど…（⇒次へ）


「飼い主は動けないけど、今日も癒しをありがとう」という飼い主さんのコメントから、もち君への深い愛情が伝わってきました。

動けない（笑）▶（次画像からハムスターあるあるがぎゅっとつまったコミックエッセイ『今日もハムスターから目が離せない！』が読めます）


「行動が自由すぎて、見ていて飽きないもち。小さなもちの日常が、みなさんの癒しや笑顔につながっていたら嬉しいです。これからも、のんびり自由なもちの日常をお届けしていけたらと思っています」とメッセージを残してくれた飼い主さん。

癒し度120％のもち君の日常は、キンクマハムスターのもち君からご覧いただけます。

文＝Risa Suzuki