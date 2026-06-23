ハムスターが筋トレ！？腕力だけで階段を登りきるハムスターが話題に
【画像を見る】小さな体で大きな挑戦。果たしてこの高い階段を登りきることができる！？
ふりそで状態の二の腕や、ポッコリと出たおなか…。ゆるみきった身体に「今日から筋トレする！」なんて決意表明した経験はありませんか？
「うんしょ、うんしょ…」という声が聞こえてきそうなハムスターの筋トレ映像が、Instagramで話題になっています。
■ハムスターが筋トレ！？次々と階段を登っていく姿が…
注目を集めているのは、キンクマハムスターのもち君。ハムスターとは思えないほど、熱心に筋トレに励む姿に、15.3万ものいいねが集まりました。
まさかの筋トレ中！小さな手を段差に伸ばし、一生懸命に足を踏ん張っています。びよーんと伸びた全身は、お餅そのもの。思わず笑いがこぼれてしまいます。
「うんしょ、うんしょ…」段差の板に足をかけながら懸命に階段を登るもち君は、まるで忍者のよう。腕の力で身体を持ち上げ、見事1段目をクリアです。
「横の壁も使えるかな…」と黒目がちな目できょろきょろあたりを見回すもち君は、やる気満々の様子。続けて、2段目の段差にも手を伸ばします。踏ん張る2本の足が、これまた力強い。
「よっこいしょ」無事に2段目もクリアしたもち君は、今度は横の壁をくんくん。さすがのもち君も、壁は登れないようです。
続いて3段目にもチャレンジ。少しずつ体が壁寄りになっているのは、気のせいでしょうか。
コツがつかめたのか、3段目も軽々クリア。残るはあと1段。完全制覇は目の前です。
「うんしょ、うんしょ…」
「えいっ！」見事階段全制覇を達成したもち君。筋肉もついたことまちがい…なし？
実はテレビにも取り上げられたこちらの映像。テレビで目にした人も多かったようで、「力強く階段を登っていてカッコよかったです」「登頂おめでとう。応援してました」「かわいすぎてびっくりした」など、たくさんのコメントが寄せられていました。
■飼い主さんにお話をお伺いしました
「想像以上にたくさんの方に見ていただいて、とても驚いています。もちの姿に癒やされたと言ってくださる方が多く、飼い主として本当に嬉しく思いました。『頑張って登る姿に勇気をもらいました』『小さいおててなのに腕力すごい！背筋ムキムキ』というコメントも印象的でしたね」とインタビューに答えてくれた飼い主さん。
バズったことについては、「頑張って登っている姿が、もちらしい！」と家族や友人も喜んでくれたそうです。
この日初めて階段を登ったもち君は、気づいた時には14段あるうちの9段目まで登っていたそう。「途中で止まりながらも、一生懸命登る姿に胸を打たれました。普段のもちは、かなりおっとりさん。毎日マイペースに過ごしています」と、いつものもち君についても教えてくれました。
■マイペースハムスター・もち君の毎日
部屋んぽ中、急にその場で寝てしまったり、もっと遊びたくて訴えかけてきたり、毎日いろいろな姿で飼い主さんを笑わせてくれるもち君。その日常を少しだけのぞいてみましょう。
この日のもち君は、お鼻がむずむずしていた模様。直立不動のまま、鼻周りをひくひくさせています。
くしゃみをこらえきれなくなったもち君は、小さな手を口にあてて「くしゅん、くしゅんっ！」
ハムスターがくしゃみをするのもびっくりですが、お行儀のよさにも驚きです。コメント欄には「もちちゃんも花粉症なのかな？」なんて声も寄せられていました。
別の日の投稿には、部屋んぽ中に家がなくなり、動揺するもち君の姿が（飼い主さんがケージの掃除をしていたそうです）。
土台だけになったケージの上に立ち尽くし、宙を見つめるもち君。少し前かがみな姿が、笑いを誘います。頭の上に「え？何が起こったの？」と、コメントが浮かんでいるようです。
しばらくフリーズしていたものの、その後はまわりをきょろきょろ。
横を見ても「やっぱりない…」
壁をクンクンしても「やっぱりない…」
その後、ぴかぴかのケージをセットしてもらったもち君は、自分で寝床を作っていたそうです。よほど不安だったんでしょうね。
ちなみに、マイペースなもち君は眠る時も場所を選びません。
ある日は飼い主さんの手のひらにすっぽりハマってすやすや。指と指の間からぴょんと飛び出した足が、これまたたまらなくかわいい。安心しきった寝顔が、こちらまでほっこりさせてくれます。
別の日には、飼い主さんの腕枕で眠る姿も投稿されていました。
二の腕に頭をちょんと乗せ、すやすやと眠るもち君。小さな手はふわふわの顔の下。赤ちゃんのような寝顔が、心を和ませてくれます。
「飼い主は動けないけど、今日も癒しをありがとう」という飼い主さんのコメントから、もち君への深い愛情が伝わってきました。
「行動が自由すぎて、見ていて飽きないもち。小さなもちの日常が、みなさんの癒しや笑顔につながっていたら嬉しいです。これからも、のんびり自由なもちの日常をお届けしていけたらと思っています」とメッセージを残してくれた飼い主さん。
癒し度120％のもち君の日常は、キンクマハムスターのもち君からご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki