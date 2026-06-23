開催：2026.6.23

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 4 - 1 [フィリーズ]

MLBの試合が23日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとフィリーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するフィリーズの先発投手はティム・メイザで試合は開始した。

1回裏、3番 ディラン・クルーズ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 1-0 PHI

2回裏、8番 ルイス・ガルシア 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 2-0 PHI

7回表、6番 ブランドン・マーシュ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 WSH 2-1 PHI

7回裏、2番 カーティス・ミード 7球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 4-1 PHI

試合は4対1でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで8勝2敗0S。負け投手はフィリーズのティム・メイザで、ここまで2勝2敗0S。ナショナルズのビーターにセーブがつき、2勝1敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 11:50:15 更新