2026年6月23日（火） MLB ナショナルズ vs フィリーズ 試合結果
開催：2026.6.23
会場：ナショナルズ・パーク
結果：[ナショナルズ] 4 - 1 [フィリーズ]
MLBの試合が23日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとフィリーズが対戦した。
ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するフィリーズの先発投手はティム・メイザで試合は開始した。
1回裏、3番 ディラン・クルーズ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 1-0 PHI
2回裏、8番 ルイス・ガルシア 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 2-0 PHI
7回表、6番 ブランドン・マーシュ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 WSH 2-1 PHI
7回裏、2番 カーティス・ミード 7球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 4-1 PHI
試合は4対1でナショナルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで8勝2敗0S。負け投手はフィリーズのティム・メイザで、ここまで2勝2敗0S。ナショナルズのビーターにセーブがつき、2勝1敗6Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-23 11:50:15 更新