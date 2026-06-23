開催：2026.6.23

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 6 - 5 [ガーディアンズ]

MLBの試合が23日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとガーディアンズが対戦した。

Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。

2回裏、7番 ブレーデン・モンゴメリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 1-0 CLE

3回裏、3番 アンドルー・ベニンテンディ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-0 CLE

6回裏、3番 ランデル・グリチェク 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 3-0 CLE

7回表、2番 カリル・ワトソン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CWS 3-2 CLE、4番 リース・ホスキンス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CWS 3-3 CLE

7回裏、1番 サム・アントナッチ 3球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 4-3 CLE

9回表、2番 パトリック・ベイリー 8球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CWS 4-4 CLE、5番 カイル・マンザード 初球を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CWS 4-5 CLE

9回裏、1番 サム・アントナッチ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 6-5 CLE

試合は6対5でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのクリス・マーフィーで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はガーディアンズのケード・スミスで、ここまで2勝1敗24S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 11:52:17 更新