開催：2026.6.23

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 3 - 2 [Rソックス]

MLBの試合が23日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとRソックスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するRソックスの先発投手はウィリアム・ベネットで試合は開始した。

6回表、4番 ウィルソン・コントレラス 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 COL 0-1 BOS、6番 ケーレブ・ダービン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 COL 0-2 BOS

9回裏、6番 ジェイコブ・マッカーシー 2球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでロッキーズ得点 COL 3-2 BOS

試合は3対2でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのビクター・ボドニクで、ここまで2勝2敗4S。負け投手はRソックスのアロルディス・チャプマンで、ここまで0勝3敗14S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.242となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 12:04:17 更新