「マジで得点王狙える」怪物ハーランドが２戦連発！ 決勝弾含む２発にSNS驚嘆「シュートが上手すぎる」「毎試合ゴール決めるやん」【Ｗ杯】
北欧の雄を牽引する“怪物”が２戦連発だ。
ノルウェー代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節で、セネガル代表と対戦。３―２で勝利した。
この一戦で出色のパフォーマンスを披露したのが、絶対エースのアーリング・ハーランドだ。
１―０で迎えた48分、マーティン・ウーデゴーのラストパスに反応して左足のダイレクトシュートをゴール右上に突き刺す。58分には、パトリック・ベルグの折り返しに右足のワンタッチで合わせてネットを揺らした。
第１節のイラク戦（４―１）で２ゴールをマークしている25歳のストライカーは、セネガル戦の２発で、今大会の得点数を４に伸ばした。止まらぬ活躍にSNS上では「毎試合ゴール決めるやん」「ボールに身体を合わせる技術が半端ない」「規格外だわ」「大暴れしてる」「シュートが上手すぎる」「マジで得点王狙える」などの声があがっている。
２連勝を飾ったノルウェーは26日、最終節でフランスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ボールに身体を合わせる技術が半端ない」怪物ハーランドが２発！
ノルウェー代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節で、セネガル代表と対戦。３―２で勝利した。
この一戦で出色のパフォーマンスを披露したのが、絶対エースのアーリング・ハーランドだ。
１―０で迎えた48分、マーティン・ウーデゴーのラストパスに反応して左足のダイレクトシュートをゴール右上に突き刺す。58分には、パトリック・ベルグの折り返しに右足のワンタッチで合わせてネットを揺らした。
第１節のイラク戦（４―１）で２ゴールをマークしている25歳のストライカーは、セネガル戦の２発で、今大会の得点数を４に伸ばした。止まらぬ活躍にSNS上では「毎試合ゴール決めるやん」「ボールに身体を合わせる技術が半端ない」「規格外だわ」「大暴れしてる」「シュートが上手すぎる」「マジで得点王狙える」などの声があがっている。
２連勝を飾ったノルウェーは26日、最終節でフランスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ボールに身体を合わせる技術が半端ない」怪物ハーランドが２発！