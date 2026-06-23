51歳・しゅはまはるみ、結婚を発表 『カメラを止めるな！』出演 お相手は会社代表「主浜姓への改姓を選んでくれました」
俳優のしゅはまはるみ（51）が23日、自身のSNSを更新。結婚を発表した。
【写真】祝結婚！しゅはまはるみのお相手の会社代表の男性
しゅはまは「【結婚のご報告】」と書き出し「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と続けた。
「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました。お相手は、主に映像制作を手がける株式会社PUNK.代表の高野輝次さんです」と報告した。
続けて「高野さんと出会ってからの私はいつも口角が上がっていて、過去の結婚経験から改姓は望んでいなかったのですが『この方となら何もこわくない、どこまでも一緒にいこう』と感じられたため、事実婚ではなく入籍という形で共に歩むことにいたしました」と伝えた。
「ところがお互いの気持ちを伝え合った結果『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った高野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」とし「高野さんはいわゆる"一般の方"ですが、あえてお名前を公表したのはそのためです。これは私たち夫婦が選んだひとつの形であり、何かを批判したり政治的な意図があったりするものではありません」とし「人生は本当に何が起こるかわからないものですね。まさか50代で結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは、自分でも思っていませんでした」とした。
「これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります。夫婦ともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。しゅはまはるみ」と結んだ。
しゅはまは、1974年9月29日生まれ、東京都出身。劇団東京乾電池に入団。2018年に芸能事務所大手エイベックス・マネジメントに所属することを発表した。映画『カメラを止めるな！』では、主人公の妻・日暮晴美役で出演。その後も主演映画『かぞくあわせ』やNHK朝ドラ『スカーレット』、『RIZAP』のCM出演、『家政夫のミタゾノ』にレギュラー出演している。
【写真】祝結婚！しゅはまはるみのお相手の会社代表の男性
しゅはまは「【結婚のご報告】」と書き出し「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と続けた。
「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会え、本日入籍いたしました。お相手は、主に映像制作を手がける株式会社PUNK.代表の高野輝次さんです」と報告した。
「ところがお互いの気持ちを伝え合った結果『性別による不利益の差を少しでも減らしたい』という考えを持った高野さんが、主浜姓への改姓を選んでくれました」とし「高野さんはいわゆる"一般の方"ですが、あえてお名前を公表したのはそのためです。これは私たち夫婦が選んだひとつの形であり、何かを批判したり政治的な意図があったりするものではありません」とし「人生は本当に何が起こるかわからないものですね。まさか50代で結婚相談所に登録し、半年後に結婚のご報告をする日が来るとは、自分でも思っていませんでした」とした。
「これからは最愛の人生のパートナーを得た安心感を力に変えながら、俳優・しゅはまはるみとして、より一層仕事に励んでまいります。夫婦ともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。しゅはまはるみ」と結んだ。
しゅはまは、1974年9月29日生まれ、東京都出身。劇団東京乾電池に入団。2018年に芸能事務所大手エイベックス・マネジメントに所属することを発表した。映画『カメラを止めるな！』では、主人公の妻・日暮晴美役で出演。その後も主演映画『かぞくあわせ』やNHK朝ドラ『スカーレット』、『RIZAP』のCM出演、『家政夫のミタゾノ』にレギュラー出演している。