ミュージカル『ケロロ軍曹』地球人・メタケロロ小隊12人のビジュアル解禁【キャスト発表】
ミュージカル『ケロロ軍曹』(ケロミュ)の地球人・メタケロロ小隊のキャスト12人のソロビジュアルが解禁された。今回の物語に欠かせない注目の舞台オリジナルキャラクター「メタケロロ小隊」。クルルが開発中のAI、通称・“KI”によって生み出された、地球(ペコポン)で怠惰な生活を送るケロロ軍曹とは正反対な完全無欠のメタケロロ軍曹たちが登場する。
【写真】顔そっくり！冬樹・サブロー・メタケロロ小隊 舞台『ケロロ軍曹』ビジュアル
全公演の開演前アナウンスに加えて、対象公演では撮影タイムやケロロ小隊作戦会議(アフタートーク)、応援グッズや声出しもOKなスペシャルカーテンコールなど来場者イベントも実施され、9月18日(金)〜27日(日)、東京・日本青年館ホールにて上演される。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
■出演
ケロロ軍曹役：田村升吾
タママ二等兵役：大友至恩
ギロロ伍長役：草地稜之
クルル曹長役：丘山晴己
ドロロ兵長役：田村心
日向冬樹役：野口準
日向夏美役：佐當友莉亜
西澤桃華役：反田葉月
サブロー役：山根航海
東谷小雪役：其原有沙
アンゴル・モア役：月深乃絢
日向秋役：大湖せしる(映像出演)
メタケロロ軍曹役：富永勇也
メタタママ二等兵役：中川月碧
メタギロロ伍長役：辻凌志朗
メタクルル曹長役：松田岳
メタドロロ兵長役：松井健太
【写真】顔そっくり！冬樹・サブロー・メタケロロ小隊 舞台『ケロロ軍曹』ビジュアル
全公演の開演前アナウンスに加えて、対象公演では撮影タイムやケロロ小隊作戦会議(アフタートーク)、応援グッズや声出しもOKなスペシャルカーテンコールなど来場者イベントも実施され、9月18日(金)〜27日(日)、東京・日本青年館ホールにて上演される。
■出演
ケロロ軍曹役：田村升吾
タママ二等兵役：大友至恩
ギロロ伍長役：草地稜之
クルル曹長役：丘山晴己
ドロロ兵長役：田村心
日向冬樹役：野口準
日向夏美役：佐當友莉亜
西澤桃華役：反田葉月
サブロー役：山根航海
東谷小雪役：其原有沙
アンゴル・モア役：月深乃絢
日向秋役：大湖せしる(映像出演)
メタケロロ軍曹役：富永勇也
メタタママ二等兵役：中川月碧
メタギロロ伍長役：辻凌志朗
メタクルル曹長役：松田岳
メタドロロ兵長役：松井健太
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