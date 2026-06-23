きゃりーぱみゅぱみゅが自身のXを更新し、イメチェンして黒髪になった姿を公開した。

【写真】黒髪になりシックなイメージにイメチェンしたきゃりーぱみゅぱみゅ

■黒髪きゃりーぱみゅぱみゅに「シックなきゃりーちゃんも好き」の声

本投稿では「New me」とコメントを添えて4枚の写真を披露した。写し出されていたのは、黒髪姿のきゃりーぱみゅぱみゅの姿だ。美しく洗練されたボブの長さにまで大胆にカットされ、重めの前髪もパッツンと切りそろえられている。大胆にイメチェンした姿は、モードで大人びた印象だ。

公開された写真は、首元に美しいアクセントを添えるボウタイブラウスにスタイリッシュなジャケットを羽織り、ワイドパンツにチュールスカートをレイヤードさせたモード系の衣装を纏っている。まず、しゃがみ込んで頬に手を当てながらアンニュイな表情を浮かべる瞬間（1枚目）、くちびるをきゅっとすぼめた愛らしい表情での全身ショット（2枚目）。さらには、額の近くに手をかざしたクールな姿（3枚目）が続く。最後を締めくくるのは、しゃがんだポーズのまま力強い眼差しでカメラを見つめる様子（4枚目）だ。

SNSには「黒きゃりーかわいい」「超久しぶりの黒髪いい感じ」「黒髪似合ってる」「シックで大人の魅力が出てますね」「シックなきゃりーちゃんも好き」といった絶賛する声が溢れている。

■過去の”金髪ロング”姿もチェック

これまでは、輝くような金髪ロングのヘアスタイルで強烈な印象を残していただけに、今回敢行された黒へのカラーチェンジは、がらりとイメージの変貌を物語っている。