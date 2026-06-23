礼賛、新曲「高ぶるブルー」が『シャッフルアイランド Season7』EDテーマに決定 新アーティスト写真も公開
5人組バンド・礼賛の新曲「高ぶるブルー」が、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』のエンディングソングに決定。新アーティスト写真も公開された。
【写真】“37歳に見えない”川谷絵音の近況ショット
礼賛は、芸人、タレント、女優、経営者としてマルチに活躍するサーヤ（ラランド）と、indigo la End、ゲスの極み乙女。など複数のプロジェクトを牽引する川谷絵音、同じくDADARAYやゲスの極み乙女などのプロジェクトに参加している休日課長、さまざまなアーティストやプロジェクトのサポートミュージシャン等で幅広く活躍する木下哲、DALLJUB STEP CLUBに所属しながらジャンルレスなアーティストのサポートミュージシャンを務めるGOTOというバラエティ豊かなメンバーで構成されているバンド。
3月18日にはミニアルバム『キラーパス』を発売し、オリコン週間アルバムランキング初登場で10位を獲得。9月5日、6日には結成5周年を記念した自身最大規模のワンマンライブを東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催することが決定している。
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、本能のままに恋愛をしていく恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンが放送され、7月7日よりシーズン7がスタートする。スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の出演が決定している。
同作のために書き下ろされた「高ぶるブルー」は、番組内で繰り広げられる情熱的で予測不能な恋愛模様を想起させ、礼賛ならではのキャッチーなメロディーと疾走感あふれるサウンドが、参加メンバーたちの“本能むき出し”の恋を鮮やかに彩る。礼賛は、「恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました」と楽曲に込めた思いを語っている。7月8日から楽曲配信がスタートする。
【写真】“37歳に見えない”川谷絵音の近況ショット
礼賛は、芸人、タレント、女優、経営者としてマルチに活躍するサーヤ（ラランド）と、indigo la End、ゲスの極み乙女。など複数のプロジェクトを牽引する川谷絵音、同じくDADARAYやゲスの極み乙女などのプロジェクトに参加している休日課長、さまざまなアーティストやプロジェクトのサポートミュージシャン等で幅広く活躍する木下哲、DALLJUB STEP CLUBに所属しながらジャンルレスなアーティストのサポートミュージシャンを務めるGOTOというバラエティ豊かなメンバーで構成されているバンド。
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、本能のままに恋愛をしていく恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンが放送され、7月7日よりシーズン7がスタートする。スタジオMCには、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福の出演が決定している。
同作のために書き下ろされた「高ぶるブルー」は、番組内で繰り広げられる情熱的で予測不能な恋愛模様を想起させ、礼賛ならではのキャッチーなメロディーと疾走感あふれるサウンドが、参加メンバーたちの“本能むき出し”の恋を鮮やかに彩る。礼賛は、「恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました」と楽曲に込めた思いを語っている。7月8日から楽曲配信がスタートする。