　23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比930円安の7万1690円と急落。日経平均株価の前場現物終値7万1711.67円に対しては21.67円安。出来高は2万4827枚となっている。

　TOPIX先物期近は4058.5ポイントと前日比45.5ポイント安、現物終値比1.91ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71690　　　　　-930　　　 24827
日経225mini 　　　　　　 71685　　　　　-935　　　387327
TOPIX先物 　　　　　　　4058.5　　　　 -45.5　　　 32635
JPX日経400先物　　　　　 36870　　　　　-360　　　　1233
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　-9　　　　1894
東証REIT指数先物　　　　　1753　　　　　+7.5　　　　　32

株探ニュース