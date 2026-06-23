日経225先物：23日正午＝930円安、7万1690円
23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比930円安の7万1690円と急落。日経平均株価の前場現物終値7万1711.67円に対しては21.67円安。出来高は2万4827枚となっている。
TOPIX先物期近は4058.5ポイントと前日比45.5ポイント安、現物終値比1.91ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71690 -930 24827
日経225mini 71685 -935 387327
TOPIX先物 4058.5 -45.5 32635
JPX日経400先物 36870 -360 1233
グロース指数先物 693 -9 1894
東証REIT指数先物 1753 +7.5 32
株探ニュース
TOPIX先物期近は4058.5ポイントと前日比45.5ポイント安、現物終値比1.91ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71690 -930 24827
日経225mini 71685 -935 387327
TOPIX先物 4058.5 -45.5 32635
JPX日経400先物 36870 -360 1233
グロース指数先物 693 -9 1894
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