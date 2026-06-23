CANDY TUNE立花琴未、“超絶”美脚の新規カット公開 4ページにわたり『CanCam』専属モデル“お披露目特集”
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が、女性ファッション誌『CanCam』の専属モデルに加入することが決定。6月23日発売の8月号で専属モデルとしてのお披露目特集が掲載された。
【写真】新鮮＆ビジュが大爆発…スタイリッシュな姿を公開した立花琴未
CANDY TUNEは、TikTok総再生回数43億回を突破した楽曲「倍倍FIGHT!」をはじめ、多彩な楽曲で人気を集めるアイドルグループ。立花はグループの赤色担当として活動し、華やかなビジュアルと私服センスでも注目を集めている。
「うれしすぎて机に突っ伏して大号泣してしまいました」。専属モデルオファーを知ったときのことを、そう振り返る立花。実は立花にとって、『CanCam』は幼稚園の頃からの憧れの存在。当時からおしゃれが大好きな母と一緒に愛読していて、お風呂上がりには父に頼んでエビちゃん（蛯原友里さん）風に髪を巻いてもらっていたという。
8月号では4ページにわたるお披露目特集を掲載。カジュアルからドレッシーまで4通りのコーデで撮り下ろした爆美女ビジュアルに、多彩な切り口のインタビュー企画、読者への直筆メッセージなど。
誌面では「CANDY TUNE」「#ことみ語録」など5つのキーワードで立花さんを深掘り。「おばあちゃんになってもきゃんちゅーでいたい！」と語るグループ愛やメンバーたちとのプライベートでの思い出、ライブでどれだけ激しいパフォーマンスをしても絶対に崩れない前髪のヒミツ、まつげの束の本数（!?）へのこだわりまで。ときにクスリと笑えて、ときにジーンとくるここだけのお話が満載だ。
誌面ではほかにも、立花さん渾身の似顔絵とともにお届けするプロフィールや、子どもの頃の写真がキュートすぎるプチ人生年表など、立花さんを知るためのコンテンツがまだまだ盛りだくさんとなっている。
【写真】新鮮＆ビジュが大爆発…スタイリッシュな姿を公開した立花琴未
CANDY TUNEは、TikTok総再生回数43億回を突破した楽曲「倍倍FIGHT!」をはじめ、多彩な楽曲で人気を集めるアイドルグループ。立花はグループの赤色担当として活動し、華やかなビジュアルと私服センスでも注目を集めている。
8月号では4ページにわたるお披露目特集を掲載。カジュアルからドレッシーまで4通りのコーデで撮り下ろした爆美女ビジュアルに、多彩な切り口のインタビュー企画、読者への直筆メッセージなど。
誌面では「CANDY TUNE」「#ことみ語録」など5つのキーワードで立花さんを深掘り。「おばあちゃんになってもきゃんちゅーでいたい！」と語るグループ愛やメンバーたちとのプライベートでの思い出、ライブでどれだけ激しいパフォーマンスをしても絶対に崩れない前髪のヒミツ、まつげの束の本数（!?）へのこだわりまで。ときにクスリと笑えて、ときにジーンとくるここだけのお話が満載だ。
誌面ではほかにも、立花さん渾身の似顔絵とともにお届けするプロフィールや、子どもの頃の写真がキュートすぎるプチ人生年表など、立花さんを知るためのコンテンツがまだまだ盛りだくさんとなっている。