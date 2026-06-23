ブルージェイズの岡本和真内野手は22日（日本時間23日）、本拠地ロジャーズセンターでのアストロズ戦に「6番三塁」で先発出場。2回裏の第1打席に今季17号アーチを放つなど、3打数2安打1打点1四球の活躍。チームの勝利に貢献した。

試合はブルージェイズが4－2でアストロズを下している。

■相手エースから豪快な一発

ブルージェイズ1点ビハインドで迎えた、2回裏の第1打席。無死走者なしで岡本は、相手先発ハンター・ブラウン投手の6球目シンカーを強振すると、角度23度、速度101.9マイル（約163.9キロ）で舞い上がった打球は、飛距離388フィート（約118.2メートル）で左翼スタンドへ突き刺さった。

米メディア『ジャスト・ベースボール』の公式Xは、試合を振り出した岡本の一発に反応。「MLBでのキャリアを歩み始めた日本人スラッガーにとって、なんて素晴らしいスタートだろう」と投稿。マックス・マンシー内野手（ドジャース）らを上回る、三塁手全体トップの17号アーチに称賛を贈った。

さらに岡本は、2－2の同点で迎えた7回裏に、1死一塁から左翼線への二塁打で好機を演出。マイルズ・ストロー外野手の勝ち越し犠飛を呼び込んだ。

試合は、ブルージェイズが4－2で勝利。この日の岡本は、3打数2安打1打点1四球の活躍で打線をけん引。打率.234、17本塁打、46打点、OPS.776でチーム二冠王を維持している。

今季17号同点ソロ！

終盤には二塁打で勝利に貢献