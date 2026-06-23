松井玲奈、NHK夜ドラで主演 人気コミック『青の花 器の森』実写化【コメントあり】
NHKは23日、2026年秋に松井玲奈が主演を務める夜ドラ『青の花 器の森』の制作を開始したと発表した。
【写真】当時19歳…ミニスカ制服姿の松井玲奈
小玉ユキ氏の人気コミックをドラマ化。ドラマの大部分を、舞台となる長崎県波佐見町で実際に撮影。ものづくりの文化が息づく自然豊かな風景を舞台に、不器用な男女二人が、個性豊かな工房の仲間たちに支えられながら少しずつ心の蓋（ふた）を開き、やがてはともにすてきな器と人生を創り出していく様子を優しく温かく描く。主人公の馬場青子を松井が演じる。
長崎県波佐見町（はさみちょう）で作られている陶磁器は、その多くが、気づけば暮らしの中にある身近な日用品。町の人々が分業で作り上げている。波佐見で生まれ育ち、絵付け職人として働く青子（あおこ）は、日々穏やかに仕事を楽しんでいた。そこへある日、フィンランドから孤高の陶芸家・龍生（たつき）がやってくる。「自分の器には絵付けは必要ない」と言い放つ龍生に、青子は自分だけではなく町も仲間も否定されたように感じてしまうが、龍生が創り上げる器の造形美に次第に心を奪われ…。
【コメント】
■松井玲奈
今回、『青の花 器の森』で青子を演じさせていただくことになりました。
青子を演じるにあたり、器や波佐見焼のことをもっと知ろうと実際に陶芸を始めました。土を触る中で、器が手に馴染む感覚を肌で感じ、作った器にどんな色や絵をのせたら素敵だろうかとふと考えたとき、青子もこんなワクワクした気持ちで日々を過ごしているのかなと、彼女のことを思い浮かべました。
好きの感情に心動かされていくこの物語を、皆さんにも楽しんでいただけたらうれしいです。
■小玉ユキ（原作）
NHKのドラマが好きで観る機会が多いので、自分の作品をこちらで実写ドラマ化していただけるなんて夢のようです。
「青の花 器の森」は土地とものづくりの現場に根付いた物語ですが、それを実写で大切に描きつつ、そこに生きる青子や龍生、他のキャラクターたちを役者さんの生身の演技で見ることができるということにときめきと興奮を覚えています。
私がろくろで引いた器に絵付けをしてもらい、窯に入れるような感覚です。出来上がりが楽しみで仕方ありません。
【写真】当時19歳…ミニスカ制服姿の松井玲奈
小玉ユキ氏の人気コミックをドラマ化。ドラマの大部分を、舞台となる長崎県波佐見町で実際に撮影。ものづくりの文化が息づく自然豊かな風景を舞台に、不器用な男女二人が、個性豊かな工房の仲間たちに支えられながら少しずつ心の蓋（ふた）を開き、やがてはともにすてきな器と人生を創り出していく様子を優しく温かく描く。主人公の馬場青子を松井が演じる。
【コメント】
■松井玲奈
今回、『青の花 器の森』で青子を演じさせていただくことになりました。
青子を演じるにあたり、器や波佐見焼のことをもっと知ろうと実際に陶芸を始めました。土を触る中で、器が手に馴染む感覚を肌で感じ、作った器にどんな色や絵をのせたら素敵だろうかとふと考えたとき、青子もこんなワクワクした気持ちで日々を過ごしているのかなと、彼女のことを思い浮かべました。
好きの感情に心動かされていくこの物語を、皆さんにも楽しんでいただけたらうれしいです。
■小玉ユキ（原作）
NHKのドラマが好きで観る機会が多いので、自分の作品をこちらで実写ドラマ化していただけるなんて夢のようです。
「青の花 器の森」は土地とものづくりの現場に根付いた物語ですが、それを実写で大切に描きつつ、そこに生きる青子や龍生、他のキャラクターたちを役者さんの生身の演技で見ることができるということにときめきと興奮を覚えています。
私がろくろで引いた器に絵付けをしてもらい、窯に入れるような感覚です。出来上がりが楽しみで仕方ありません。