舞台『ダンダダン』メインビジュアル公開 撮影可カーテンコールやプレゼントなどスペシャル企画発表
メインキャスト集合で怪しげな雰囲気を放つメインビジュアルに
漫画『ダンダダン』初の舞台『「ダンダダン」〜Occultic Stage〜』のメインビジュアルが公開された。あわせて、スペシャル企画も発表された。
【写真】激似！髪型＆衣装を完全再現したモモ 舞台『ダンダダン』演者ソロカット
怪しげな雰囲気を放つメインビジュアルは、モモ役の村山彩希、オカルン役の二宮礼夢、オカルン（変身）役の百名ヒロキ、星子役の中別府葵、アイラ役の田中梨瑚らメインキャストが集結。
スペシャル企画は、『オカルティック・パフォーマンス＆フォトセッション！』と題して、全公演で写真・動画撮影が可能なスペシャルカーテンコールを披露する。
また、回替わりイベントとして、『目撃者の証言（ポスター）持ち出し計画』ではキャストサイン入りの公演ポスターを抽選で5人にプレゼント、『舞台「ダンダダン」製造秘話（アフタートーク）』ではクリエイター陣によるアフタートーク、『怪異（ステージ）に立ち向かう、演者たちの目撃証言VTR』では公演当日限定のキャストコメント動画の配布、『怪異（ステージ）から脱出＆生存確認（お見送り）』では終演後、キャラクターたちによるお見送りが実施される。
同作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中のオカルト怪奇バトル漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦う青春ストーリー。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、コミックスの累計発行部数は1400万部を突破。テレビアニメ第1期が2024年10〜12月、第2期が25年7〜9月にかけて放送され、第3期が27年に放送される。
公演は、8月26日〜9月3日に東京・日本青年館ホール、9月11日〜13日に大阪・SkyシアターMBSにて上演される。
■スペシャル企画
◆【拡散希望!!】オカルティック・パフォーマンス＆フォトセッション！
全公演、携帯電話・スマートフォンに限り、写真・動画OK。撮影した写真や動画は、SNSに投稿可能。
◆【現物証拠!?】 目撃者の証言（ポスター）持ち出し計画
キャストたちのサインが入った本公演のポスターを、来場者の中から抽選で5人にプレゼント。
・対象公演
8月26日 午後6：00公演
8月30日 午後12：30公演
◆【最高機密!?】舞台「ダンダダン」製造秘話（アフタートーク）
クリエイター陣による、舞台ができるまでの秘話が聞けるアフタートークを実施。
・対象公演
8月30日 午後6：00公演：伊藤今人（演出）、亀田真二郎（脚本）、小西遼（音楽）
9月11日 午後6：00公演：伊藤今人(演出)、suzuyaka（振付）、竹村晋太朗（アクション）
◆【独占告白!?】怪異（ステージ）に立ち向かう、演者たちの目撃証言VTR
公演当日限定で、キャストたちによるコメント動画が見られる。
・対象公演
8月29日 午後12：30公演：村山彩希（モモ役）、中別府葵（星子役）
9月3日 午後12：30公演：田中梨瑚（アイラ役）、山崎里彩（アクロバティックさらさら役）
9月13日 午後12：30公演：二宮礼夢（オカルン役）、百名ヒロキ（オカルン変身役）
◆【生存報告!!】怪異（ステージ）から脱出＆生存確認（お見送り）
終演後、キャラクターたちによるお見送りを実施。
・対象公演
8月27日 午後6：00公演：モモ、オカルン、星子
8月28日 午後12：30公演：怪異day
8月29日 午後6：00公演：オカルン変身、アイラ、アクロバティックさらさら
9月1日 午後6：00公演：モモ、アイラ、アクロバティックさらさら
9月2日 午後6：00公演：オカルン、オカルン変身、星子
9月12日 午後12：30公演：モモ、オカルン変身、星子
9月12日 午後6：00公演：オカルン、アイラ、アクロバティックさらさら
ルン、アイラ、アクロバティックさらさら
漫画『ダンダダン』初の舞台『「ダンダダン」〜Occultic Stage〜』のメインビジュアルが公開された。あわせて、スペシャル企画も発表された。
【写真】激似！髪型＆衣装を完全再現したモモ 舞台『ダンダダン』演者ソロカット
怪しげな雰囲気を放つメインビジュアルは、モモ役の村山彩希、オカルン役の二宮礼夢、オカルン（変身）役の百名ヒロキ、星子役の中別府葵、アイラ役の田中梨瑚らメインキャストが集結。
また、回替わりイベントとして、『目撃者の証言（ポスター）持ち出し計画』ではキャストサイン入りの公演ポスターを抽選で5人にプレゼント、『舞台「ダンダダン」製造秘話（アフタートーク）』ではクリエイター陣によるアフタートーク、『怪異（ステージ）に立ち向かう、演者たちの目撃証言VTR』では公演当日限定のキャストコメント動画の配布、『怪異（ステージ）から脱出＆生存確認（お見送り）』では終演後、キャラクターたちによるお見送りが実施される。
同作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中のオカルト怪奇バトル漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦う青春ストーリー。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、コミックスの累計発行部数は1400万部を突破。テレビアニメ第1期が2024年10〜12月、第2期が25年7〜9月にかけて放送され、第3期が27年に放送される。
公演は、8月26日〜9月3日に東京・日本青年館ホール、9月11日〜13日に大阪・SkyシアターMBSにて上演される。
■スペシャル企画
◆【拡散希望!!】オカルティック・パフォーマンス＆フォトセッション！
全公演、携帯電話・スマートフォンに限り、写真・動画OK。撮影した写真や動画は、SNSに投稿可能。
◆【現物証拠!?】 目撃者の証言（ポスター）持ち出し計画
キャストたちのサインが入った本公演のポスターを、来場者の中から抽選で5人にプレゼント。
・対象公演
8月26日 午後6：00公演
8月30日 午後12：30公演
◆【最高機密!?】舞台「ダンダダン」製造秘話（アフタートーク）
クリエイター陣による、舞台ができるまでの秘話が聞けるアフタートークを実施。
・対象公演
8月30日 午後6：00公演：伊藤今人（演出）、亀田真二郎（脚本）、小西遼（音楽）
9月11日 午後6：00公演：伊藤今人(演出)、suzuyaka（振付）、竹村晋太朗（アクション）
◆【独占告白!?】怪異（ステージ）に立ち向かう、演者たちの目撃証言VTR
公演当日限定で、キャストたちによるコメント動画が見られる。
・対象公演
8月29日 午後12：30公演：村山彩希（モモ役）、中別府葵（星子役）
9月3日 午後12：30公演：田中梨瑚（アイラ役）、山崎里彩（アクロバティックさらさら役）
9月13日 午後12：30公演：二宮礼夢（オカルン役）、百名ヒロキ（オカルン変身役）
◆【生存報告!!】怪異（ステージ）から脱出＆生存確認（お見送り）
終演後、キャラクターたちによるお見送りを実施。
・対象公演
8月27日 午後6：00公演：モモ、オカルン、星子
8月28日 午後12：30公演：怪異day
8月29日 午後6：00公演：オカルン変身、アイラ、アクロバティックさらさら
9月1日 午後6：00公演：モモ、アイラ、アクロバティックさらさら
9月2日 午後6：00公演：オカルン、オカルン変身、星子
9月12日 午後12：30公演：モモ、オカルン変身、星子
9月12日 午後6：00公演：オカルン、アイラ、アクロバティックさらさら
ルン、アイラ、アクロバティックさらさら
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