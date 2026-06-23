GACKT、『オモウマい店』初登場 山盛りメニューに「ちょっと食べたくなりますね」
アーティストのGACKTが23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)に初出演する。
【動画】GACKも「ちょっと食べたくなりますね」…山盛りのご飯
想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。
番組では埼玉・入間市にある昭和生まれのお食事処が登場。テーブルに料理が届いた瞬間「えぐいね」「すごいね」との言葉が漏れるほどの山盛りご飯が特徴。常連さん曰く地域では「大盛りでおいしい」ことで知られる有名店で、開店前から行列ができる。メニューも豊富で、お品書きが3枚ある通常メニューだけでなく、日替わりや週替わりメニューもそろえる。また、女性店主自ら「ごはん足りてますか？」とおかわりを客席に聞いて回るのがいつもの光景で、ひとつの名物となっている。
予告動画では、山盛りにご飯が盛られるVTRを見ながら、「ごはん抜き生活27年」というGACKTが「こんだけ米見ると、ちょっと食べたくなりますね」とこぼし、ヒロミが爆笑する姿があった。
【動画】GACKも「ちょっと食べたくなりますね」…山盛りのご飯
想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。
番組では埼玉・入間市にある昭和生まれのお食事処が登場。テーブルに料理が届いた瞬間「えぐいね」「すごいね」との言葉が漏れるほどの山盛りご飯が特徴。常連さん曰く地域では「大盛りでおいしい」ことで知られる有名店で、開店前から行列ができる。メニューも豊富で、お品書きが3枚ある通常メニューだけでなく、日替わりや週替わりメニューもそろえる。また、女性店主自ら「ごはん足りてますか？」とおかわりを客席に聞いて回るのがいつもの光景で、ひとつの名物となっている。
予告動画では、山盛りにご飯が盛られるVTRを見ながら、「ごはん抜き生活27年」というGACKTが「こんだけ米見ると、ちょっと食べたくなりますね」とこぼし、ヒロミが爆笑する姿があった。