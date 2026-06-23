佐藤友祐、“大人の色気”たっぷり写真集発売決定 W主演ドラマ『フェイクファクトリップス』が話題沸騰中
俳優・佐藤友祐が、9月17日に主婦と生活社より写真集を発売することが23日、発表された。
【写真多数】雰囲気たっぷりにTシャツを着こなす佐藤友祐
佐藤は、2025年にダンスボーカルグループ・lol（エルオーエル）を解散後、俳優としてソロ活動に専念。現在はW主演を務めるドラマ『フェイクファクトリップス』での好演が話題となっている。
今回の写真集は、ベトナムでのオール撮り下ろしの撮影を敢行。異国の熱気に包まれながら、30歳という人生の節目を迎える佐藤の飾らない素顔や、研ぎ澄まされた色気を余すことなく収録している。まだ誰も見たことのない、“大人の佐藤友祐”に出会える1冊となっている。
また、写真集の発売を記念し、ファンと交流する各種イベントや特典の実施も決定した。発売前の8月9日、10日には、事前予約どりオンラインサイン会を実施するほか、9月19日には東京・浅草橋ヒューリックホールにてお渡し会イベントを開催。お渡し会では、その場でのサイン入れや、スマートフォンでの2ショット写真撮影など、特別な特典が用意されている。
さらに、楽天ブックスやセブンネットショッピングで購入すると限定特典が付属するなど、ファン必見の盛りだくさんな内容となっている。
【写真多数】雰囲気たっぷりにTシャツを着こなす佐藤友祐
佐藤は、2025年にダンスボーカルグループ・lol（エルオーエル）を解散後、俳優としてソロ活動に専念。現在はW主演を務めるドラマ『フェイクファクトリップス』での好演が話題となっている。
今回の写真集は、ベトナムでのオール撮り下ろしの撮影を敢行。異国の熱気に包まれながら、30歳という人生の節目を迎える佐藤の飾らない素顔や、研ぎ澄まされた色気を余すことなく収録している。まだ誰も見たことのない、“大人の佐藤友祐”に出会える1冊となっている。
さらに、楽天ブックスやセブンネットショッピングで購入すると限定特典が付属するなど、ファン必見の盛りだくさんな内容となっている。