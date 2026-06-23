“初恋を経験した2人”ファン・イニョプ＆ヘリ、15年ぶりに再会 韓国ドラマ『君へと続く僕のドリーム！』、U-NEXTで配信決定
俳優のファン・イニョプ、ヘリが主演する韓国ドラマ『君へと続く僕のドリーム！』が7月13日（後11：30〜）より、U-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。（毎週月・火曜 後11：30〜 1話ずつ配信）
【写真】『親愛なるX』で話題のファン・インヨプ キム・ユジョンとのショットも
同作は、10代の終わりに初恋を経験した2人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディー。
世界の映画祭を席巻した天才映画監督ウ・スビンを演じるのは、『親愛なるX』『組み立て式家族〜僕らの恋の在処〜』『女神降臨』などで話題を集めたファン・イニョプ。海外で活動するスビンは、初恋の相手への想いを胸に帰国し、15年越しの恋心と向き合う姿を多彩な魅力で描写する。
また、かつてスビンと映画監督への夢を共に語り合いながらも、現実の壁にぶつかり、今は空虚な日々を送る生活密着型リポーター、チュ・イジェを演じるのは『花が咲けば、月を想い』のイ・ヘリ。忘れかけていた夢と恋心を取り戻していく姿が見どころとなる。
■スタッフ
監督：ユ・ソンドン
脚本：チョン・ウンビ
■キャスト
ファン・イニョプ、イ・ヘリ、ペク・ソンチョル、イ・ヨルム ほか
■ストーリー
夢を叶えて帰国した天才映画監督ウ・スビンと、夢を忘れたまま現実を生きる生活密着型リポーターのチュ・イジェ。10代の終わりに初恋を経験した2人は、30代になり15年ぶりに再会。過去の不器用さを乗り越え、大人になった2人が再び夢と愛を追いかける甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディー。
【写真】『親愛なるX』で話題のファン・インヨプ キム・ユジョンとのショットも
同作は、10代の終わりに初恋を経験した2人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディー。
また、かつてスビンと映画監督への夢を共に語り合いながらも、現実の壁にぶつかり、今は空虚な日々を送る生活密着型リポーター、チュ・イジェを演じるのは『花が咲けば、月を想い』のイ・ヘリ。忘れかけていた夢と恋心を取り戻していく姿が見どころとなる。
■スタッフ
監督：ユ・ソンドン
脚本：チョン・ウンビ
■キャスト
ファン・イニョプ、イ・ヘリ、ペク・ソンチョル、イ・ヨルム ほか
■ストーリー
夢を叶えて帰国した天才映画監督ウ・スビンと、夢を忘れたまま現実を生きる生活密着型リポーターのチュ・イジェ。10代の終わりに初恋を経験した2人は、30代になり15年ぶりに再会。過去の不器用さを乗り越え、大人になった2人が再び夢と愛を追いかける甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディー。