『開運！なんでも鑑定団』“借金のカタ”古文書→驚きの鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう23日放送回では、祖父が借金のカタで預かった古文書が登場。驚きの鑑定結果が出る。
【動画】『開運！なんでも鑑定団』驚きの鑑定結果へ！借金のカタ”に預かった古文書
お宝は90年ほど前、祖父が借金のカタとして預かった「伊勢物語の写本」。祖父は衆議院議員や熊野町長、全国農業会議所副会長などを務めた地元の名士で、お金を貸した相手は銀行を経営する旧家で、かなりの額だったという。
その借金のカタともなればすごい価値があるはずと、家宝としてずっと大事にしてきたが、最近「借金のカタに名品なし」という言葉が気になりだし、心配になってきたというもの。
予告動画ではMCの今田耕司が「600年前の匂いがしました！」というが果たして本物か。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】山下リオ
【出張鑑定】神奈川県茅ヶ崎市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
谷野啓（「日本カメラ博物館」顧問）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）
【動画】『開運！なんでも鑑定団』驚きの鑑定結果へ！借金のカタ”に預かった古文書
お宝は90年ほど前、祖父が借金のカタとして預かった「伊勢物語の写本」。祖父は衆議院議員や熊野町長、全国農業会議所副会長などを務めた地元の名士で、お金を貸した相手は銀行を経営する旧家で、かなりの額だったという。
その借金のカタともなればすごい価値があるはずと、家宝としてずっと大事にしてきたが、最近「借金のカタに名品なし」という言葉が気になりだし、心配になってきたというもの。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】山下リオ
【出張鑑定】神奈川県茅ヶ崎市
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
谷野啓（「日本カメラ博物館」顧問）
八木正自（「安土堂書店」代表取締役）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
山本清司（「COLLECTIBLES FIELD」代表）