岸谷蘭丸、念願の初ラジオ冠番組「死ぬまで続けたい」 ホームでき笑顔
俳優の岸谷五朗とミュージシャンの岸谷香の長男で実業家の岸谷蘭丸（24）が22日、東京・半蔵門のTOKYO FMで自身にとって初のラジオ冠番組『岸谷蘭丸の丸くおさまらない話』の初回収録を行い、取材会を開いた。
【写真】楽しそうにDJブースに座る岸谷蘭丸
意外にも初の囲み取材という岸谷は、フォトセッションでも大はしゃぎ。カメラマンの希望にも気さくに応え、笑顔を見せていた。無数のフラッシュを浴びた感想について「気持ちいいですね。ちやほやされるのうれしいです。何者かになったような気持ちというか。新鮮です。ラジオも新鮮だし、取材も新鮮。この気持ちを忘れずに行きたい」と心境を明かした。
自身にとって初のラジオ冠番組。「ついに来たな、と。目標というか、ずっとやりたかったので。純粋にうれしい」と笑顔を見せた。初回の収録を終えたばかり。収録を振り返ると「やっぱり自分って本当に自分のこと好きなんだなと思いました。ラジオのヘッドホンは自分の声が聞こえるんですけど、それが気持ちいい。『俺の声！』みたいな（笑）。そういう意味では、やっぱり自分大好きな人は人前に出るような仕事が天職なんだろうな、と。だから芸能人は、みんな自分好きなんだな、と。こういうことかと納得しました。めっちゃ楽しかったです」とらしく話した。
何年続けたいか、という話題も。「死ぬまで続けたい。ホームにしたいので」と意気込む。その理由も説明。「何十年も続けたことがなくて。環境を変えないといられない性分。走ってないと生きている感覚がわかない、止まっていられないタイプなので。幼稚園から大学まで全部場所変えてるし、住む場所もちょこちょこ変わっている。怠惰なところがすごくあって、だらけちゃうし、甘えちゃう。3年ぐらいで環境を変えちゃって長期で続けていることがマジでなくて。朝に白湯飲むぐらい。白湯は10年目です。Duolingoも続かなかったし。続けたいです」とやる気。あわせて「チームもうれしい。あまりチームみたいなものがないので。担いでもらうのもうれしい。チームみたいなものに憧れがすごくあるある。長く続けていく上で生まれてくるものが、いっぱいあると思うので。歴史にしたいです」と力を込めた。
流れで“自分の好きなポイント”もトーク。「やっぱり愛くしいところですかね」とにやり。そして「素直なところですね。結構愛情深いタイプだと自認しているので。人に愛情がある分、きっと愛情返してもらうからみたいなところが自分の好きなところ。いい具合に欠損があるところも。ちゃんと欠けている部分、満ち足りていない部分がいっぱいあるのが人間らしいな自分って思います」とした。
ラジオ番組をやりたかった理由も。名前を隠してYouTubeをやっていたころからポッドキャストをしていたほど。ラジオの魅力を問われると「受動的に見てくれる人がいるのが1番です。テレビを見ない世代で、テレビも持ってない。気づいたら流れていて、たまたま見つけたことがあんまりない。見ようと思って見るものの方が多い。そうじゃないもの、（ラジオを）つけたらたまたま聞いた人がいる、聞こうと思ってないのに聞いた人がいるのが面白いというか。特定の属性の人たちだけを楽しませればいいとか、こういう人たちを狙っていればいい、みたいなゲームじゃないのが魅力的。偶然がある。そういう意味では、偶然で時間を共有できる。同じ時間軸なのがすごくいいなって。北海道でも沖縄でも東京でも全部同じ時間で聞いている。それが、ある意味新鮮な感覚。『アテンション作るぞ！』じゃない、どうでもいい話していい。どうでもいい話をするのがすごく好きで。それを聞いてくれるんだったら最高だなって」とワクワクを隠しきれない様子で話す。「ゲストで行くと爪あとを残さなきゃと思う。それがない。ホームなので時間が与えられている。長いスパンで見てくれるのもうれしい」と魅力を熱弁していた。
本当は丸くおさめたいのに、どうしてもおさめられない日々のモヤモヤや割り切れない感情。番組では、そんな人間ならではの“丸くおさまらない話”を持ち寄り、リスナーとシェアしながら、一緒に少しだけ成長していくことを目指す。正論のアドバイスや論破は一切なし。「これって自分だけ？」「なんでこうなった？」という日々の些細な引っかかりに、答えは出ないかもしれないけれど、等身大の岸谷蘭丸がリスナーと共感し寄り添う。TOKYO FM『岸谷蘭丸の丸くおさまらない話』は7月4日から放送スタート。毎週土曜日、深夜0時から放送される。
【写真】楽しそうにDJブースに座る岸谷蘭丸
意外にも初の囲み取材という岸谷は、フォトセッションでも大はしゃぎ。カメラマンの希望にも気さくに応え、笑顔を見せていた。無数のフラッシュを浴びた感想について「気持ちいいですね。ちやほやされるのうれしいです。何者かになったような気持ちというか。新鮮です。ラジオも新鮮だし、取材も新鮮。この気持ちを忘れずに行きたい」と心境を明かした。
何年続けたいか、という話題も。「死ぬまで続けたい。ホームにしたいので」と意気込む。その理由も説明。「何十年も続けたことがなくて。環境を変えないといられない性分。走ってないと生きている感覚がわかない、止まっていられないタイプなので。幼稚園から大学まで全部場所変えてるし、住む場所もちょこちょこ変わっている。怠惰なところがすごくあって、だらけちゃうし、甘えちゃう。3年ぐらいで環境を変えちゃって長期で続けていることがマジでなくて。朝に白湯飲むぐらい。白湯は10年目です。Duolingoも続かなかったし。続けたいです」とやる気。あわせて「チームもうれしい。あまりチームみたいなものがないので。担いでもらうのもうれしい。チームみたいなものに憧れがすごくあるある。長く続けていく上で生まれてくるものが、いっぱいあると思うので。歴史にしたいです」と力を込めた。
流れで“自分の好きなポイント”もトーク。「やっぱり愛くしいところですかね」とにやり。そして「素直なところですね。結構愛情深いタイプだと自認しているので。人に愛情がある分、きっと愛情返してもらうからみたいなところが自分の好きなところ。いい具合に欠損があるところも。ちゃんと欠けている部分、満ち足りていない部分がいっぱいあるのが人間らしいな自分って思います」とした。
ラジオ番組をやりたかった理由も。名前を隠してYouTubeをやっていたころからポッドキャストをしていたほど。ラジオの魅力を問われると「受動的に見てくれる人がいるのが1番です。テレビを見ない世代で、テレビも持ってない。気づいたら流れていて、たまたま見つけたことがあんまりない。見ようと思って見るものの方が多い。そうじゃないもの、（ラジオを）つけたらたまたま聞いた人がいる、聞こうと思ってないのに聞いた人がいるのが面白いというか。特定の属性の人たちだけを楽しませればいいとか、こういう人たちを狙っていればいい、みたいなゲームじゃないのが魅力的。偶然がある。そういう意味では、偶然で時間を共有できる。同じ時間軸なのがすごくいいなって。北海道でも沖縄でも東京でも全部同じ時間で聞いている。それが、ある意味新鮮な感覚。『アテンション作るぞ！』じゃない、どうでもいい話していい。どうでもいい話をするのがすごく好きで。それを聞いてくれるんだったら最高だなって」とワクワクを隠しきれない様子で話す。「ゲストで行くと爪あとを残さなきゃと思う。それがない。ホームなので時間が与えられている。長いスパンで見てくれるのもうれしい」と魅力を熱弁していた。
本当は丸くおさめたいのに、どうしてもおさめられない日々のモヤモヤや割り切れない感情。番組では、そんな人間ならではの“丸くおさまらない話”を持ち寄り、リスナーとシェアしながら、一緒に少しだけ成長していくことを目指す。正論のアドバイスや論破は一切なし。「これって自分だけ？」「なんでこうなった？」という日々の些細な引っかかりに、答えは出ないかもしれないけれど、等身大の岸谷蘭丸がリスナーと共感し寄り添う。TOKYO FM『岸谷蘭丸の丸くおさまらない話』は7月4日から放送スタート。毎週土曜日、深夜0時から放送される。