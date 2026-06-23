『不運からの最強男』2027年放送 千葉翔也の新曲「ラックアウト」イメージソング決定
テレビアニメ『不運からの最強男』が2027年に放送されることが決定した。また、ティザービジュアルも解禁。「立ち向かえーー」というキャッチコピーとともに、主人公・ジークベルトと彼に憎悪を抱く兄・ゲルトが激しくぶつかり合うダイナミックなビジュアルになっている。
【写真】今、注目のイケメン声優・千葉翔也
声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也の新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決定。夏公開予定のイメージPVに使用され、千葉自身が作詞も担当する。
■千葉翔也コメント
イメージソングを担当させていただけてとても光栄です。原作を読み、とても優しくて身近な人への愛に溢れた作品だと感じました。「運がない」「恵まれていない」と思うと、持っているはずの自分らしさや強みが見えなくなってしまう。自分のピンチすらも開き直って楽しめるような、力が湧いてくる曲を目指しました。そんな気持ちを込めた歌詞にも注目していただけると嬉しいです。ラストにかけてどんどん気持ちが高まる、最高にかっこいい曲が出来上がったので、ぜひ楽しんでください！
【写真】今、注目のイケメン声優・千葉翔也
声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也の新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決定。夏公開予定のイメージPVに使用され、千葉自身が作詞も担当する。
イメージソングを担当させていただけてとても光栄です。原作を読み、とても優しくて身近な人への愛に溢れた作品だと感じました。「運がない」「恵まれていない」と思うと、持っているはずの自分らしさや強みが見えなくなってしまう。自分のピンチすらも開き直って楽しめるような、力が湧いてくる曲を目指しました。そんな気持ちを込めた歌詞にも注目していただけると嬉しいです。ラストにかけてどんどん気持ちが高まる、最高にかっこいい曲が出来上がったので、ぜひ楽しんでください！
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