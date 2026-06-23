CANDY TUNE、印象ガラリな“NEW LOOK”ビジュアル 『Zipper』表紙に登場
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが、30日発売の『Zipper 2026年夏号』通常版・特別版の表紙を飾る。
【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNE
特集企画では「NEW LOOK, OUR TUNE」と題して、CANDY TUNEが1960年代にインスピレーションを受けた、自由でカラフルなファッションに身を包み『Zipper』らしい個性の際立つビジュアルを披露している。
ポップアートの世界の中にいるような色彩あふれるスタジオで撮影された7人のモデル姿を見ることができる。インタビューでは、デビューから現在までの歩みやグループの魅力について語っている。さらに特別版では、ここでしか手に入らないステッカーも付属する。
ほか、南琴奈やふみの、奥田彩友(SWEET STEADY)など今をときめくフレッシュな出演者によるファッション企画、メイク企画など『Zipper』らしい自由なビジュアルが充実。変わることを恐れず、好きなものをアップデートしていく。そんなファッションクリエイターたちに向けた、この夏の「自分らしさ」を見つけるための一冊となっている。
【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNE
特集企画では「NEW LOOK, OUR TUNE」と題して、CANDY TUNEが1960年代にインスピレーションを受けた、自由でカラフルなファッションに身を包み『Zipper』らしい個性の際立つビジュアルを披露している。
ポップアートの世界の中にいるような色彩あふれるスタジオで撮影された7人のモデル姿を見ることができる。インタビューでは、デビューから現在までの歩みやグループの魅力について語っている。さらに特別版では、ここでしか手に入らないステッカーも付属する。
ほか、南琴奈やふみの、奥田彩友(SWEET STEADY)など今をときめくフレッシュな出演者によるファッション企画、メイク企画など『Zipper』らしい自由なビジュアルが充実。変わることを恐れず、好きなものをアップデートしていく。そんなファッションクリエイターたちに向けた、この夏の「自分らしさ」を見つけるための一冊となっている。