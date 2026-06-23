勝利したノルウェーのストーレ・ソルバッケン監督が、試合終了とともにスタンドへ一目散に駆け上がり、サポーターのまっただ中で勝利の喜びを全力で表現する姿がありました。

28年ぶりにＷ杯本大会に臨むノルウェーは、この日もアーリング・ハーランド選手の2ゴールなどで攻撃陣が躍動。セネガルに3-2で勝利しました。これでグループステージI組で2連勝を飾り、決勝トーナメント進出も決定。ノックアウトステージへ進出するのも28年ぶりとなります。その快挙達成に監督、選手らチーム、そしてスタンドのファンは歓喜にわきました。

そんな中、ソルバッケン監督の喜び方に注目。試合終了とともにピッチに背を向けスタンドへ向かって派手なガッツポーズ。そしてチームスタッフや選手らと喜びを分かち合う前に、一目散にスタンドを駆け上がり愛する人の元へ。そして多くのノルウェーサポーターに囲まれる中、熱い抱擁とキスをかわし喜びを爆発させました。

その監督の姿に周囲も祝福。それを受けてソルバッケン監督も抱擁しながら背後にいるサポーターに向けて片手で拳をかかげ喜びを表現しました。