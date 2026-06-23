【「三国志 BOND」アーリーアクセス版】 7月14日配信 価格：800円（買い切り） プレイ人数： 1～2人（オンライン対戦対応）

ゲラッパは、Steam用デッキ構築型ローグライト軍勢バトル「三国志 BOND」のアーリーアクセス版を7月14日に配信開始する。価格は800円（買い切り）。

また、体験版「三国志 BOND 盤上演武体験版」の配信期間が6月30日まで延長されることも発表された。6月23日から全14ステージに新たに2つのクエストが追加される。

「三国志 BOND」アーリーアクセスでプレイ可能なモードを紹介

配信日：7月14日（火）

アーリーアクセスでは、以下の3モードがプレイできる。

「盤上演武（BOARD PERFORMANCE）」

全ステージのクリア率が世界に晒される、極限の采配演習モード。

「軍師戦記（GUNSHI CHRONICLE）」

他者の“過去データ”を喰らい、階級を上げていく非同期対戦。

「戦友対戦（RIVAL MATCH）」

オンラインで友達と対戦ができるフレンドマッチ機能。コードを入力して友達とリアルタイム対戦が楽しめる。

【「三国志 BOND」プロデューサー 西山泰弘氏からのコメント】

Steam Next フェスでは多くの皆様に体験版をプレイしていただき、誠にありがとうございました。皆様から寄せられた熱量の高いフィードバックに、開発チーム一同、大変勇気づけられています。本作は7月14日にアーリーアクセスとしてリリースを迎えます。これは決して「完成形」としてのゴールではなく、プレーヤーの皆様と共に作品を創り上げるための新たなスタートラインです。今回いただいた貴重なご意見はもちろん、リリース後も皆様からの声に真摯に耳を傾け、継続的な改善とアップデートを重ねてまいります。皆様と一緒にこのゲームを最高の作品へと育てていけることを、心待ちにしております。

新規ゲーム素材

【軍師】

陳宮

蔡琰

【武将カード】

貂蝉

公孫瓚

馮氏

呂布

「盤上演武体験版」について

【スクリーンショット】

配信期間：6月30日まで

「盤上演武体験版」で遊べるモード：盤上演武（全14ステージ + 新規2クエスト）

実采配演習として攻略法を考え、ステージをクリアしながら武将を獲得。難易度別の全14ステージに、新たに2つのクエストが新規で追加された。

使用可能軍師：郭嘉・大喬・諸葛亮（3名）

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