ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２２日（日本時間２３日）に本拠地トロントでのアストロズ戦に「６番・三塁」で先発出場し、２回に２試合連続本塁打となる１７号を放ち、３打数２安打１打点、１得点だった。打率２割３分４厘。チームは４―２で競り勝ち、２連勝。

本拠地ロジャーズ・センターのファンが騒然となったのは０―１の２回だ。相手右腕ブラウンのフルカウントからの６球目、内角高めの９２・５マイル（約１４８・９キロ）のシンカーを捉えて、バットを振り切った。角度２３度、打球速度１０１・９マイル（約１６４キロ）で高々と上がると左中間のブルペンに飛び込んだ。１７号は飛距離３８８フィート（約１１８・３メートル）の同点弾となった。

これで古巣巨人の先輩である松井秀喜（ヤンキース）が２００３年にマークした１６号を抜き、日本選手１年目の単独４位となった。

２―１の５回先頭は２番手の右腕ブルボーのカウント２―２からの５球目、内角低めのボール球のチェンジアップに空振り三振。

２―２の７回一死一塁は３番手の右腕デロスサントスと対戦。カウント２―１からの４球目、ほぼ真ん中の８５マイル（約１３６・８キロ）のスライダをフルスイングし、低弾道のライナーで左翼線に運び、二塁打とした。続くストローが左翼へ犠飛を打ち上げ３―２と勝ち越すと逃げ切った。

チームの勝利に貢献した岡本。その存在感は増すばかりだ。