敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり今季17号先頭打者アーチを放った。その15分後にドジャース公式Xが投稿した一文がファンの話題を呼んでいる。

あっという間にスタンドインした。初回、相手先発マシューズが投じた2球目をかっ飛ばした。打球は右翼席へ。飛距離414フィート（約126.2メートル）、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）の弾丸アーチを突き刺した。

球団公式Xは「というわけで、彼がオールスター（MLB）全体で最多得票だ」と直後に投稿。大谷がダイヤモンドを回りながら笑顔を浮かべる写真を公開した。この日の試合前には、7月14日（日本時間15日）に行われるオールスターゲームのファン投票・第2回中間結果が発表され、大谷は230万票を超える支持を集めて、両リーグトップを守っていた。

投稿ボタンを“ニンマリ”しながら押す姿も想像できるこの投稿には、X上の現地のファンも賛同する声をあげている。

「GOAT（史上最高）」

「で、またホームラン打ったけど」

「そう、彼は本当にすごい。さらに水曜日には投げるからね！」

「ショウタイムは文字通りスーパーヒーロー!!!とんでもないアスリートだよ。ドジャースにこんなGOATがいてくれることに感謝」

「最高」

「彼のとてつもない活躍を祝おう」

「なんというレジェンド」

「スーパースター！」

ドジャースは2-1で勝利。大谷は4打数1安打1打点だった。



（THE ANSWER編集部）