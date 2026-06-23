ゆったりくつろいでいた先輩猫に、しつこく絡みにいく子猫。すると、我慢の限界が来た先輩猫が……。思っていた以上に"激おこ"な先輩猫さんの様子は、記事執筆時点で89万回以上も再生され、「めっちゃ溜まってたんだろうな」「めっちゃキレてるwww」などの声が寄せられました！

【動画：子猫にしつこく絡まれる先輩猫→『我慢の限界』に達した結果…衝撃の光景】

先輩にしつこく絡む子猫

TikTokアカウント「@nekodesu_cat」さまは、一緒に暮らす猫さんたちのゆるくて賑やかな日常を紹介しています。

この日は子猫が先輩猫にしつこく絡んでいたとのこと。前足で先輩猫の頭を鷲掴みにし、頭をガブガブ。

さらに、前足で先輩の頭をポンポンと叩き、生意気盛りを爆発させていたという子猫さん。

我慢の限界がきて…

その後も先輩猫をじーっと見下ろしたり、かと思えば、突然噛み付いたりと、しつこくウザ絡みしていたという子猫さん。

見ている側も、あまりのしつこさに「これはそろそろ、一旦我慢しましょうか」と、ちょっぴりワクワク……いえ、ヒヤヒヤしてしまいます。

そして、次に子猫さんが再びちょっかいを出そうとすると……

先輩、ブチギレ！！どうやら我慢の限界を超えてしまったようです。激しく体を動かして、見ているこちらが思っていた以上にブチキレる先輩。

あまりにも勢い良く反撃されて、されるがままの子猫さんなのでした！

思っていた以上にキレる先輩猫が話題に

「我慢強いな～」と思いきや、想像以上にストレスが溜まっていた先輩による、激しい反撃！この様子は、TikTokに投稿されると多くの人から反響が寄せられました。

コメント欄には「本当に思ってた3倍怒ってた笑笑」「最後爆発してるやんw」「我慢によって溜められたパワーすごいw」「よくぞここまで我慢したw」などの声が寄せられています。

また、一方で「こうやって猫社会を教えてるんよねぇ」「ただ体を抑えただけじゃないか！！めちゃくちゃに優しい子！」といった、先輩猫さんの教育の仕方にも賞賛が集まりました！

そんな猫さんたちの賑やかで楽しい日常は、TikTokアカウント「@nekodesu_cat」さまで紹介されています。

猫さんたち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@nekodesu_cat」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。