

黒川想矢（C）2026「免許返納!?」製作委員会

俳優の黒川想矢が、舘ひろし主演映画『免許返納!?』（公開中）に出演。南条（舘ひろし）との出会いによって人生が大きく変わる少年・来宮亮を演じる。『怪物』や『国宝』で注目を集める黒川は自身初のコメディ映画作品に、「現場の雰囲気も明るくて、幸せな現場でした」と撮影当時を振り返った。

「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役で知られるダンディな一面を見せ、 『ゴールデンカムイ』シリーズの土方歳三役では“渋カッコいい”と多くのファンを魅了してきた日本の名優・舘ひろしの最新作映画『免許返納!?』が6月19日に公開。そんな日本を代表するスターである舘の最新作は、 まさかのコメディ！本作で舘は一世を風靡した大スター・南条弘演じる。

本作には、邦画界を代表する豪華キャストが集結。その中、 『怪物』や『国宝』で話題沸騰な若手俳優・黒川想矢も登場。黒川は子役時代に舘とドラマで共演したことをきっかけに、舘への憧れを抱き、自ら直談判して舘が所属する事務所「舘プロ」へ所属。本作で舘と映画初共演を果たした。

本作で黒川が演じるのは南条との出会いによって人生が大きく変わる少年・来宮亮。舘との共演について黒川は、「初めてお会いしたのは時代劇での共演でしたがが、事務所に入ってから映画で共演させていただくのは初めてです。ものすごく優しく寄り添ってくださり、常に一緒に楽しみながら、撮影に臨まれていて、とても勉強になりました。 」と語り、俳優としての姿勢に感銘を受けたことを明かした

また、本作の出演は初づくしの経験だったという。 「コメディ映画に出演するのは初めてでした。南条は本当に舘さんそっくりで、話し方なども普段見ている舘さんそのまま。 『これ、南条弘さんじゃなくて舘ひろしさんなんじゃないか』と思う瞬間がたくさんありました。台本もとても面白くて、『こんなことを舘さんがやるんだ！？』みたいな驚きもありましたし、とても楽しかったです。 」と、初のコメディ作品への出演を振り返った。さらに、印象に残ったシーンについては「どのシーンも印象的でしたが、バイクに乗るシーンは特に思い出深いです。僕はそれまでバイクに乗ったことがなくて、初めて後ろに乗せてもらいました。その時に舘さんが運転してくださったのですが、舘さんもすごく楽しそうで、お茶目な一面を感じました。現場の雰囲気も明るくて、幸せな現場でした」と語り、これまで重厚なテーマを題材にしたヒューマンストーリーへの出演が多かった黒川にとって、コメディジャンルへの出演が新たな体験となったようだ。

師弟関係でもある舘ひろしと黒川想矢の共演はもちろん、南条のマネージャー・川奈役に西野七瀬、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、そして南条とともに一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童も出演。また、宇崎演じる尾崎の元妻たちとして、加藤麗子役に大地真央、木村暁子役に真矢ミキ、来宮ありさ役に MEGUMI が参加。さらに、南条が旅の途中で出会う個性的な姉弟役として南野陽子と八嶋智人も登場する。このほか、内藤剛志、中山忍、西岡徳馬、ベンガル、斉藤暁、河井青葉、泉谷星奈ら実力派キャストが脇を固める。物語は、俳優仲間・尾崎が起こしたバイク事故についてコメントを発表したことをきっかけに、主人公・南条弘が世間から「で、南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」と問い詰められ、“免許返納”を巡る世論の渦に巻き込まれていく姿を描く。ダンディで渋いという自身のパブリックイメージを自ら覆し、舘ひろしが新境地を切り開く。笑いと感動がノンストップで駆け抜ける、舘ひろし史上最高の“ノンストップドライブコメディ”が誕生する。