タレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸が、ＴＯＫＹＯ ＦＭ「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜・深夜０時）を７月４日からスタートさせる。このほど、都内の同局で初回収録に参加し、父の俳優・岸谷五朗、母でロックバンド「プリンセス プリンセス」のボーカルとして人気を集めた岸谷香に言及した。

蘭丸にとって、初のラジオ冠番組。この日は２本撮りで約１時間４０分収録に参加し、最後には「あえて触れますが…」と前置きし、「オヤジもラジオをやっていたらしい。１回も聴いたことないですね」。五朗がＴＢＳラジオ「岸谷五朗の東京ＲＡＤＩＯ ＣＬＵＢ」（９０〜９４年）のＭＣを務め、番組を通して当時「プリンセス プリンセス」で活動していた香と出会い、結婚に至ったことから「僕もラジオで結婚相手を見つけたいですね」とリップサービスした。

収録後の囲み取材で、「親から聞いたことではないですが、コメント欄に書かれるんですよ。知りたくもない。親の出会いの場を『見ていました』って言われても気まずいです」と苦笑いした蘭丸。それでも「（結婚相手が）見つかるもんなら見つけたいですね。いいことですよね。募集中です」と話した。

岸谷にとって初の冠ラジオである同番組では、丸く収めたいのに、収められない日々のモヤモヤや感情をリスナーと共有し、一緒に少しだけ成長していくことを目指す。

◆岸谷 蘭丸（きしたに・らんまる）２００１年７月７日生まれ。東京都出身。父は俳優・岸谷五朗、母は元プリンセス プリンセスの岸谷香。２０２１年、柚木蘭丸名義でＳＮＳ動画サイトに投稿を開始。翌年、イタリア・ボッコーニ大学に入学。２３年、「ＭＭＢＨ株式会社」を設立。２５年４月、ＴＢＳ系「Ｎスタ」で地上波初出演。