日本代表公式アカウントが鈴木と板倉のメキシコから米国への移動写真を公開

サッカー日本代表の公式Xアカウントが、メキシコから米国への移動時の写真を公開した。

選手たちの装いにファンからは「この白い帽子かっこいいね」と反響を呼んでいる。

アカウントでは、移動を示す絵文字とともに「最高の景色を」のハッシュタグを添えて、GK鈴木彩艶とDF板倉滉の写真を投稿した。次戦へ向けた移動のなかで見せた選手たちの明るい表情や凛々しい姿に対し、次戦への期待の声が多く寄せられている。

そんななか、ファンの視線を集めたのは選手たちが身につけていたアイテムだ。移動中の選手たちがかぶっている、正面に日本サッカー協会（JFA）のシンボルである八咫烏（やたがらす）が施された白いキャップに注目が集まっている。

SNS上では「この白い帽子かっこいいね」「そんな帽子あったんだ」「みんなかぶるようになってきたな、この八咫烏キャップ」「正面にJFAの八咫烏を施したキャップがあるのか、いいな」と、さまざまな反応が寄せられている。次戦での日本代表のプレーはもちろんのこと、移動時のオフショットにも熱い視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）