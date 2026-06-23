ＴＯＫＹＯ ＦＭ「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜・深夜０時）を７月４日からスタートさせるタレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸が、このほど都内の同局で初回収録に挑んだ。

岸谷にとってラジオの冠番組は初めて。今年１月１日、Ｘに投稿した今年の目標の一つに「ラジオＭＣ」と掲げており、夢がかなった形だ。リラックスした雰囲気で収録に参加し、「２４時台がいいよね。２０時台だと危なっかしい。２３時台は桑田佳祐さん。桑田さん、聴いてますか〜？」「いつかスピッツのアルバム特集をやりたいですね」「音楽をかけられることがいいですよね。音楽の仕事をしたかったので、うれしいです」「５０年続けたいと思います！」などと話し、初収録は充実した時間だった様子。スタッフから「いいね〜！」と歓声が飛ぶ場面もあった。

念願の収録を終えて報道陣の取材に応じ、「ついに来た。うれしいっす。ずっと目標にしていたことなので、純粋にうれしいです」と笑みがはじけた。この日は２本撮りで、休憩時間を含めて約１時間４０分、自身の番組と向き合った。「自分って自分のこと好きなんだなって思いましたね。ずっと俺の声が聞こえることが、気持ちいい。俺の声…。うれしいっすね。自分大好きな人にとって人前に出る仕事は天職なんですね」とチャーミングに話し、自身の好きなポイントに対しては「愛くるしいところですかね。素直なところ。愛情深いタイプだと自認しています。ちゃんと欠けている部分、ちゃんと満ち足りていない部分がいっぱいあって、人間らしいなと思っています」とした。

同番組としての目標は「死ぬまでいきたいですね」と高らかに宣言。「ホームにしたいです。何十年と続けたことがないので。環境を変えないといられない性分。幼稚園から大学まで全部場所を変えています。３年くらいで環境を変えないとだらけちゃうし、甘えちゃうので。チームでやることがうれしいですね。いっぱい続けて歴史にしたいですね」と意気込んだ。一方で、長年にわたって続いていることに「朝、白湯（さゆ）を飲んでいることぐらい」と明かして、報道陣の笑いを誘った。

◆岸谷 蘭丸（きしたに・らんまる）２００１年７月７日生まれ。東京都出身。父は俳優・岸谷五朗、母はプリンセス プリンセスの岸谷香。２０２１年、柚木蘭丸名義でＳＮＳ動画サイトに投稿を開始。翌年、イタリア・ボッコーニ大学に入学。２３年、「ＭＭＢＨ株式会社」を設立。２５年４月、ＴＢＳ系「Ｎスタ」で地上波初出演。