タレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸が、ＴＯＫＹＯ ＦＭ「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜・深夜０時）を７月４日からスタートさせる。このほど、都内の同局で初回収録を行った。

岸谷が報道陣の囲み取材に応じるのは、今回が初めて。写真撮影時にはカメラマンの様々なポーズの要求にも応じ「フラッシュ早いですね」「芸能人の皆さんは、よく『まぶしい！』ってならないですね」「これはどこに掲載されるんですか？」「今どきは音声（録音）は携帯なんですね。機械じゃないんですね」と、報道陣を質問攻めにする好奇心の強さと気さくな一面を披露した。

初の囲み取材の感想について「質問が来るのは初めてで、うれしいですね。気持ちいいですね」と笑った。「何者かになったかのよう。政治にも興味があるので、そうなった（政治家になった）時には、こういうのが毎日あるんだな。顔色ひとつ変えずにみなさんすごいですよね」と話し、「新鮮ですよね。ラジオもこういう取材も。この気持ちを忘れずにいたいです」と背筋を伸ばした。

岸谷にとって初の冠ラジオである同番組では、丸く収めたいのに、収められない日々のモヤモヤや感情をリスナーと共有し、一緒に少しだけ成長していくことを目指す。

◆岸谷 蘭丸（きしたに・らんまる）２００１年７月７日生まれ。東京都出身。父は俳優・岸谷五朗、母は元プリンセス プリンセスの岸谷香。２０２１年、柚木蘭丸名義でＳＮＳ動画サイトに投稿を開始。翌年、イタリア・ボッコーニ大学に入学。２３年、「ＭＭＢＨ株式会社」を設立。２５年４月、ＴＢＳ系「Ｎスタ」で地上波初出演。