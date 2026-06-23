女優の松井玲奈が、今秋放送開始予定のＮＨＫ総合「夜ドラ『青の花 器の森』」（月〜木曜・後１０時４５分）に主演することが２３日、発表された。

小玉ユキさんの人気コミックのドラマ化。長崎県波佐見町の焼き物づくりが紡ぎ出す、日常が愛（いと）おしくなる大人のラブストーリーとして描く。

波佐見で生まれ育ち、絵付け職人として働く青子（あおこ）のもとに、ある日、フィンランドから孤高の陶芸家・龍生（たつき）がやって来る。「自分の器には絵付けは必要ない」と言い放つ龍生に、青子は町も仲間も否定されたように感じるが、彼が創り上げる器の造形美に次第に心を奪われていく―。

松井は役作りのため「器や波佐見焼のことをもっと知ろうと、実際に陶芸を始めた」という。「土を触る中で、器が手になじむ感覚を肌で感じ、作った器にどんな色や絵をのせたら素敵だろうかと考えた時、青子もこんなワクワクした気持ちで日々を過ごしているのかなと、彼女のことを思い浮かべました。『好き』の感情に心動かされていくこの物語を、楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントした。