☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・岐阜）中日＝マラー、ＤｅＮＡ＝入江

巨人との３連戦を２勝１敗で勝ち越した最下位の中日。２３日は岐阜のぎふしん長良川球場でＤｅＮＡと対戦する。

中日が岐阜（ぎふしん長良川球場）で試合をするのは昨年４月８日の広島戦（１△１）以来。勝てば２４年８月のＤｅＮＡ戦（６〇２）以来となる。だが、６月だけは鬼門の場所だ。中日が６月に岐阜（同）で試合を行ったのは

年・ 月・ 日 スコア 相手

５２・６・１９ ２〇１ 松竹

９２・６・ ２ １●３ ヤクルト

９３・６・２２ ２●５ 阪神

９７・６・ ５ ３●６ 横浜

０３・６・１１ ２●７ 阪神

０４・６・３０ ５●６ 広島

１５・６・２３ ３●５ ヤクルト

１６・６・１４ ２●４ ロッテ

９２年のヤクルト戦から７連敗中。鬼門となっている“梅雨時”の長良川で７４年ぶりに白星をつかめるか。

（その他のカード）

☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝才木、ヤクルト＝山野

☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝玉村、巨人＝戸郷

☆日本ハム―ロッテ（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、ロッテ＝広池

☆楽天―西武（１８：００・山形市）楽天＝滝中、西武＝ワイナンス

☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝ジェリー

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順