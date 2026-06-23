【ＮＰＢ今日の見どころ】反撃狙う最下位の中日 ６月の長良川は鬼門！ 目下７連敗中 マラーに連敗ストップを託す
☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・岐阜）中日＝マラー、ＤｅＮＡ＝入江
巨人との３連戦を２勝１敗で勝ち越した最下位の中日。２３日は岐阜のぎふしん長良川球場でＤｅＮＡと対戦する。
中日が岐阜（ぎふしん長良川球場）で試合をするのは昨年４月８日の広島戦（１△１）以来。勝てば２４年８月のＤｅＮＡ戦（６〇２）以来となる。だが、６月だけは鬼門の場所だ。中日が６月に岐阜（同）で試合を行ったのは
年・ 月・ 日 スコア 相手
５２・６・１９ ２〇１ 松竹
９２・６・ ２ １●３ ヤクルト
９３・６・２２ ２●５ 阪神
９７・６・ ５ ３●６ 横浜
０３・６・１１ ２●７ 阪神
０４・６・３０ ５●６ 広島
１５・６・２３ ３●５ ヤクルト
１６・６・１４ ２●４ ロッテ
９２年のヤクルト戦から７連敗中。鬼門となっている“梅雨時”の長良川で７４年ぶりに白星をつかめるか。
（その他のカード）
☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝才木、ヤクルト＝山野
☆広島―巨人（１８：００・マツダスタジアム）広島＝玉村、巨人＝戸郷
☆日本ハム―ロッテ（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、ロッテ＝広池
☆楽天―西武（１８：００・山形市）楽天＝滝中、西武＝ワイナンス
☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝ジェリー
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順