フジテレビ系恋愛リアリティー番組「テラスハウス」の出演で注目を集めた今井華が、最新ショットを披露した。

インスタグラムのプロフィル欄では「料理家」と肩書を紹介している今井。２０２４年１０月に自身がプロデュースする食ブランド「はなのさと」をオープンし、これまでレトルトカレー、冷凍餃子、おせち、オリジナルスパイスなど数々の商品を展開してきた。

２３日までに自身のインスタグラムを更新し「もうすぐ発売のグリーンカレーが本当に美味しくて、日々助かりすぎてる。しかも無添加です。海老ココナッツもあるんだ」と紹介した。

その投稿の沿えたのは、レストランのような場所で撮影した写真。ぴちぴちのＴシャツで美スタイルを強調。クールな印象は今も健在だ。

コメント欄には「可愛い」「華ちゃんおしゃれで全て似合っていて可愛いです」「生まれ変わったら華ちゃんみたいな顔になりたい〜〜ほんと好き」の声が寄せられた。

今井は２０１３年に「テラスハウス」出演で注目を集め、同時期に女性ファッション誌「ＪＥＬＬＹ」専属モデルに就任。ギャル語「バイブス」は１３年のギャル流行語大賞１位を獲得し、バラエティー番組に引っ張りだこになった。

その後１９年９月にテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演した際には、テレビの露出を減らした真相を激白。「バイブス」で大ブレイクしたが、バラエティー番組で必要以上に「バイブス」を強要された“バイブス・ハラスメント”で精神的苦痛を味わい、自らの意思で表舞台から離れたことを明かした。その後はプロデュース業などに携わった。２５年５月放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」で５年ぶりのテレビ出演を果たし「私、今、普通に会社員やってるんですね。食ブランド（の会社）です」と近況を明かした。