「不安で不安で寝られない」半径150メートル内で不審火5件…空き家全焼も　「エスカレートしてる」放火の可能性も捜査　愛媛・新居浜市

愛媛・新居浜市で2026年に入って以降、半径150メートルの範囲内で不審火が5件相次いでいる。

19日未明には農業用倉庫が全焼し、住民からは不安の声が上がっている。

警察は、放火の可能性も含めて捜査している。

2026年に入って以降同じエリアで不審火5件

愛媛・新居浜市内の半径150メートル以内で不審火が5件も相次ぎ、地域住民の間に不安が広がっている。

地域住民：

犯罪的な火災だから、どうしても気になります。

目撃者：

これはやばい…やばいぞこれ。

煙を高く上げて燃えているのは、住宅の敷地内にある農業用倉庫。

火事は19日の未明に起き、消防に通報が入ったのは、19日午前0時50分ごろのことだった。

通報（19日午前0時50分ごろ）：

また火事が起きている。早く来て。

火は通報から約3時間後に消し止められたが、農業用倉庫は全焼した。

地域住民：

先日燃えた建物のすぐ横だった。気持ち悪いどころじゃないですよね。本当に危機を感じますよね。

2026年に入って以降、このエリアで不審火が起きるのはこれで5件目だ。

取材班：

6日、集合住宅で火事が起きました。向かいの倉庫でも19日、火事が起きました。そして少し離れた場所の空き家でも、5月20日に火事が起きたということです。

不審火が相次いでいるのは、JR新居浜駅から約1.2kmにある住宅街近くのエリアだ。

1月に2件の山火事が起きたのに続き、5月には戸建ての空き家で火災が発生し全焼。

そして6月には、集合住宅と農業用倉庫から火が出た。

あわせて5件の火災はわずか半径約150メートルの範囲内で起きていて、共通するのはいずれも夜間で周囲に人けがない場所という点だ。

6日、集合住宅で起きた火災の様子をとらえた映像では、屋根は炎で真っ赤に染まり、火の勢いの強さがうかがえる。

不審火は夜間に集中、不審人物の目撃証言も

火災発生時、部屋で寝ていたという男性はこう証言する。

集合住宅の住人：

（火災に）気づいてない。起こされたんよ。息子が起こしてくれた。怖いわ。あそこ（の部屋）だったら怖いわ。もう死んどるわ。

相次ぐ不審火に、付近の住民は不安を隠せない。

地域住民：

ちょっとエスカレートしてるんでね。気色悪い。

近隣住民：

不安で不安で夜なんか寝れないというか、寝ていいんだろうかみたいな。寝入ったあとに火事が起きているから。

夜間に相次ぐ不審火。そこで夜、街を取材していると、4件目の不審火があった6日に不審な人物を目撃したという女性から話を聞くことができた。

近隣住民：

私が駐車場の垣根こんなんしてたら、おじいさんがあっち向いて入る用事もないのに入ったと思ったら出てきたけん。おかしいなと思ったよ、あれは。通るところじゃないのに入っていって、ここらへんの人じゃないよ。

警察は、周辺住民に燃えやすいものやゴミを屋外に放置しないよう注意を呼びかけるとともに、不審火が狭いエリアで夜間に相次いでいることから、放火の可能性も含めて捜査している。

（「イット！」6月22日放送より）