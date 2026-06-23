【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）

【映像】メッシ、“5人の壁”を打ち破る“スライディング弾”→選手が倒れ込んだ瞬間

アルゼンチン代表のリオネル・メッシともなれば、数的不利の状況すら関係ないようだ。1人で5人のオーストリア代表選手を相手にしながらもゴールを奪取。その際に見せたオーストリア代表選手たちのリアクションがネットで話題になっている。

日本時間6月23日、FIFAワールドカップ2026グループJ第2節でアルゼンチン代表はオーストリア代表と対戦した。

アルジェリア代表との初戦でハットトリックを達成したメッシは、この試合でも存在感を発揮。9分に獲得したPKこそ失敗したものの、38分に流れの中から先制点を決めてW杯最多得点記録を更新した。そして試合終了間際には、勝利を決定づける追加点も奪っている。

アルゼンチンが1ー0とリードして迎えた90+4分、MFレアンドロ・パレデスがオーストリア代表のクロスをブロック。その跳ね返りが前線にいたメッシの足元へ収まった。

ボールを受けた背番号10は右サイドからドリブルで敵陣へ侵入。相手を引きつけてから逆サイドを駆け上がっていたFWフリアン・アルバレスへ完璧なラストパスを送った。

アルバレスはややコントロールが大きくなり、シュートはGKに阻まれた。しかし、こぼれ球を拾ったパレデスが再びメッシへパス。足元に入り過ぎたかと思われたが、抜群のボールコントロールで横へ持ち出し、シュートコースを探った。

この時点でアルゼンチンの他の選手はほぼ足が止まっており、メッシの前にはGKを含む5人のオーストリア代表選手がブロックに入る形となった。一度は相手DFのブロックに遭ったものの、こぼれ球に誰よりも早く反応。最後は倒れ込みながら押し込み、勝利を決定づけるゴールを奪った。

ゴールネットが揺れた瞬間、メッシのシュートのブロックに入っていたMFニコラス・ザイヴァルト、懸命にプレスバックしていたDFマルコ・フリーデルとMFアレクサンダー・プラスの3人の選手はその場に倒れ込む事態となった。

DAZNで解説を務めた田中マルクス闘莉王氏（元日本代表）も思わず「うーわ。凄い……。バケモンです」と漏らした圧巻の一撃はSNSでも大きな話題に。ファンからは「意味わからん」「ドン引きだろ」「オーストリアもよく戻ったんだけどな」「5人で守っても守りきれないって」「選手たち倒れ込んでるやん」といった声があがった。

メッシの2試合連続複数得点の活躍もあり、アルゼンチン代表は2ー0で勝利。大会2連覇に向けて順調なスタートを切っている。

（FIFAワールドカップ2026）