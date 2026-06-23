台風7号に関する気象庁の気象解説情報 25〜27日頃にかけ沖縄地方に接近見込み 暴風や警報級の大雨に注意
気象庁は23日午前11時35分、台風7号に関する気象解説情報を出した。
台風第7号は、フィリピンの東を北上し、25日から27日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みで、沖縄地方の沿岸の海域では大しけとなる見込みだとしている。
また、台風の進路等によっては、暴風や警報級の大雨、高潮となるおそれがあるとして注意を呼びかけた。
気象概況
非常に強い台風第7号は、23日9時にはフィリピンの東の北緯18度55分、東経125度10分にあって、1時間に約10キロの速さで北西へ進んでいる。
中心の気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっている。また、中心から半径280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いている。
台風は今後、強い勢力で沖縄の南に進み、25日から27日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みだという。
波の予想
24日に予想される波の高さ
宮古島地方 5メートル うねりを伴う
八重山地方 5メートル うねりを伴う
25日に予想される波の高さ
宮古島地方 7メートル うねりを伴う
八重山地方 7メートル うねりを伴う
沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う
風の予想
25日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）
宮古島地方 北東 23メートル（35メートル）
八重山地方 北東 20メートル（30メートル）
防災事項
沿岸の海域では、先島諸島では25日から26日にかけて、沖縄本島地方では26日は大しけとなる見込み。気象庁はうねりを伴う高波に警戒を呼びかけている。
先島諸島では25日から26日にかけて、沖縄本島地方では26日は風が強まり、台風の進路等によっては暴風となるおそれがあり、沖縄本島地方と先島諸島では26日は警報級の大雨や高潮となるおそれがあるとしている。