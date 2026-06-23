男性5人組グループ「ゴスペラーズ」酒井雄二が23日、公式Xを通じ、毎年開催してきたファンクラブ会員向け企画「酒井的梨店」の開催を今年は見送ると発表した。発送に必要な資材の供給見通しが不透明と説明した。

酒井的梨店は、酒井の実家である梨農園で作られた梨が、ファンクラブ会員向けに期間限定で販売される夏の恒例企画。毎年親しまれてきた。

この日、酒井はXでパソコン関連機器やメモリなどの価格高騰に触れ、昨今の物価上昇や円安の影響に言及。続けて「酒井的梨店」も、社会情勢の影響を受けるとして「発送に必要な資材の供給見通しが不透明だったこと、注文を受けて発送できない事態を想定したためとのことです」と呼びかけた。

ファンからは「国内ナフサは下がってきているんですが、メーカーからの供給制限はなかなか解除されませんね」「大変残念ですが承知いたしました。来年以降、資材供給などもろもろ落ち着いて再開されるのを楽しみにお待ちします」「また、資材が整う状況下になったときの再開を楽しみにしています」と、さまざまなコメントが寄せられた。