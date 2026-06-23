地震で発生する電気火災を防ぐのに有効とされる「感震ブレーカー」の全世帯への導入を目指し、防災担当大臣が東京都内のホームセンターを視察しました。

【映像】「感震ブレーカー」の説明を受ける赤間大臣

赤間二郎大臣は、都内のホームセンターを訪れ、揺れを感知し自動でブレーカーを落とす「感震ブレーカー」などの防災グッズについて説明を受けました。

実際に「感震ブレーカー」を揺らして電気が止まる様子を再現できるコーナーを体験しました。

現在、感震ブレーカーの設置率は20%にとどまっていますが、政府は首都直下地震に備え、将来的にほぼ全ての家庭に広げることを目指しています。

山内レポ「政府の目標を発表後、こちらのホームセンターでは感震ブレーカーの売り上げが去年の5倍以上のペースで伸びているということです」

その後、感震ブレーカーの設置された住宅を視察した赤間大臣は感震ブレーカーを普及させるには「防災が日常になるような取り組みを進める必要がある」と指摘しました。

内閣府防災赤間大臣「お店に行けば当たり前のように防災グッズが目につく。当たり前のように感震ブレーカーこれが目にとまるそういったものが必要なんだろうなと思っています」

（ANNニュース）