俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）がパーソナリティーを務めるTOKYO FMの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜深夜0時）が7月4日からスタートする。このほど都内の同局で初回収録を行い、取材に応じた。

番組では丸くおさめられない日々のモヤモヤや割り切れない感情をシェア。正論や論破でなく、等身大の姿でリスナーに共感し寄り添う。「しゃべるのは大好き」で、本名を隠してYouTubeをやっていたころから「ラジオをやりたいと思って、ポッドキャストでしゃべったりしていた」という。

番組タイトルにちなんで最近丸くおさまらなかったことを聞かれると、清掃にまつわるエピソードを披露した。「秘書と一緒に大掃除をして、部屋をめっちゃきれいにしたんですけど、エアコンは業者を呼んだんですよ。『4、5年は掃除してない汚さだ』って言われて。入居したの1年半前ぐらいなんで。空気悪いなとずっと思ってたんですよ。オーナーにクリーニング代請求しよう。それはまだまだおさまってないですね」。

さらに続きがある。その翌日、洋服や物の整理のため、清掃会社に「収納プラン」を頼んだ。すると「収納って日本語がわからないアジア圏の人が来て『収納って何ですか？ イングリッシュプリーズ』って言われて。さすがに収納プランなら収納は知っといてくれ。びっくりしましたね」。結局、その従業員を帰したと明かし「彼女は悪くないんで。あなたのせいじゃないよ。あなたの会社とボスが悪いからって説明しました。こういうのは丸くおさめちゃダメです！ 泣き寝入りしない！」と主張した。