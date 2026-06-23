◇ア・リーグ ブルージェイズ−アストロズ（2026年6月22日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦に「6番・三塁」で先発出場し、2戦連発17号を放つなど3打数2安打、1本塁打、1二塁打、1打点と勝利に貢献。チームは2連勝で5月29日オリオールズ戦以来24日ぶりに勝利5割に復帰した。

「okamoto」の活躍はトロントのファンの心を揺さぶっている。打席に入る前に毎打席大歓声があがり、背番号7のバットへの期待が高まる。17本塁打、46打点はチーム「2冠」。チーム内の信頼度も抜群だ。

球団公式Xは、岡本が2回に17号を放つと「OKAMOTO-SAN! 17号」と敬意を表した。そして7月に開催される球宴のファン投票第2回中間発表で、岡本がア・リーグ三塁部門2位の128万2884票を集めトップのカミネロ（レイズ）に約3万票と肉薄してきたことを受け、「岡本和真に投票をしてください」と訴えた。

チームの中心に岡本がいることを象徴する連続投稿。ブルージェイズが、まさしく「岡本祭り」となってきている。