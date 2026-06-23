俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）がパーソナリティーを務めるTOKYO FMの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜深夜0時）が7月4日からスタートする。このほど都内の同局で初回収録を行い、取材に応じた。

番組では丸くおさめられない日々のモヤモヤや割り切れない感情をシェア。正論や論破でなく、等身大の姿でリスナーに共感し寄り添う。「ラジオをやりたい」は今年掲げた目標の1つだった。「ラジオのヘッドホンって自分の声が聞こえるんですよね。それが気持ちいいというか、うれしい。めっちゃ楽しかったですね」と初収録とは思えない、落ち着いた語り口でトークを進めた。

ラジオはYouTubeなどと違い、リスナーと時間を共有できることが魅力だという。「受動的につけたらたまたま聞いた、聞こうと思ってないのに聞いたっていう人がいるのがおもしろい。特定の属性の人たちだけを楽しませればいいみたいなゲームじゃない。偶然で同じ時間軸を共有できるのってすごくいい」。

これまでメディア出演は“アウェー”が多く「ゲストで行ったら爪痕残さなきゃって思うじゃないですか。この番組をホームにしたい。（番組を）死ぬまで続けたい」と話した。環境を変えながら走り続ける性格のため、同じことを長期間続けたことがほぼないという。「続いてるのは朝さゆを飲むくらい。それは10年」と言い、「長く続けて生まれてくるものってあると思う。いっぱい続けて歴史にしたいです」と長寿番組化へ意気込んだ。