X（旧Twitter）で話題になっているのは、お散歩に対して両極端な反応を見せたわんこたちの姿。その様子は記事執筆時点で29万7000回を超えて表示されており、「顔の差ｗｗｗ」「睨みすぎで草」「どっちも可愛い」などのコメントの他、1万6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『お散歩大好きな犬』と『大嫌いな犬』→一緒に出かけたときの顔を比較したら…とんでもなく差がある表情】

表情の差に爆笑♪

Xアカウント「@echigoyamoke」の投稿主さんは、ヲトコさん＆玉緒さんという2匹のチワワと暮らしています。

ある日、飼い主さんはお散歩中の2匹の表情を写真に収めてみることにしました。すると、その違いは想像以上だったそうです。お散歩が大好きなヲトコさんは、全身から楽しさがあふれ出しているかのような満面の笑み。目をキラキラと輝かせながら歩く姿は、「お散歩最高！」という声が聞こえてきそうなほどでした。

一方で、お散歩が苦手な玉緒さんはというと、まるで別世界。下からじろりと見上げるような鋭い視線に、なんともいかつい表情を浮かべていたのです。その顔には「なぜ連れてきたの？」と言いたげな不満がにじみ出ており、まるで憎しみすら感じるような迫力。お散歩ひとつでここまで表情が変わるのかと、飼い主さんも思わず笑ってしまったのでした。

ユーモア溢れる玉緒さん

散歩は苦手な玉緒さんですが、食べることには目がありません。以前には、ざるに盛られたそうめんへ突撃し、口いっぱいにくわえてそのまま引っ張っていこうとしたこともあったそうです。寝ているときには豪快に白目をむいてしまうなど、なかなか個性的な一面も。

そんな玉緒さんとヲトコさんですが、家族への愛情はたっぷり。家族が帰宅すると、2匹そろって駆け寄り、とびきりの笑顔で出迎えてくれるのだとか。感情豊かな2匹が、家族のことを毎日楽しませていることでしょう。

Xアカウント「@echigoyamoke」には、他にもヲトコさん＆玉緒さんのクスッと笑える姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@echigoyamoke」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。