子犬を「こっちきて」と呼んだ小さな男の子。何をするのかと思いきや、あまりに尊い"お願い"と、その後のとんでもなく愛おしい光景にSNSで反響が集まりました。コメント欄には「可愛いすぎる！！」「相思相愛ですね」などの声が寄せられています。

【動画：なぜか『子犬』を呼んだ小さな男の子→『何をするのかな？』と思ったら…とんでもなく尊い光景】

小さな男の子のかわいいお願い

TikTokアカウント「@golden_hiyori」さまでは、ご家族とゴールデンレトリバーの子犬

「ひより」ちゃんの微笑ましい日常が紹介されています。

ひよりちゃんはお兄ちゃんが大好き！まだ小さなお兄ちゃんは、この日、なぜかひよりちゃんを「こっちきて」と呼んだのだそう。

言われた通り男の子の元へとやってきた、ひよりちゃん。そんなひよりちゃんに男の子が告げた『お願い』は……

なんと「ほっぺにチューして♡」というとっても可愛らしいお願い！

その後の光景も可愛すぎると話題に

しかし、ひよりちゃんはまだ小さなパピーちゃん。男の子のお願いの意図を汲み取れるのでしょうか。

最初はキョロキョロと少し考えるような素振りを見せていたひよりちゃん。しかし、男の子が頬を近づけると、何をすべきか理解したのか、ほっぺにチュッ♡

わんことご家族の微笑ましい日常

賢いひよりちゃんがお願いを叶えてくれたことに、大喜びしていたという男の子。

そんなふたりの微笑ましくてかわいすぎる光景は、TikTokでも大きな話題に！コメント欄には「ふたりとも可愛い！」「まだ小さいのに頭良すぎ！」などの声が寄せられています。

そんなふたりは、普段からとっても仲良し！

微笑ましいふたりの様子は、TikTokアカウント「@golden_hiyori」さまで紹介されています。

ひよりちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@golden_hiyori」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。