昨年、FX取引資金の入金名目で現金300万円をだましとったとして、東京都の男がけさ（23日）逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都中野区鶯宮の会社員の男（32）です。

警察によりますと、男は、何者かと共謀し、FX取引資金の入金名目で現金をだましとろうと考え、小豆郡の男性（52）に対して、何者かがLINEを使用して

「今は国際金市場の経済サイクルなので相場がよいときには元本を増やし、利益を上げ、相場がフラットになった時には適度に元本を減らし、リスクを回避する必要があります」

「あなたの資産状況に応じて、短期的に達成できる経済的利益を優先すると思います」

「あなたの現状では、300万円から500万円の元本を増やすことをお勧めします」などとメッセージを送信し、男性に誤解を与え、昨年4月23日午後9時20分ごろから28日午後3時39分ごろまでの間、6回にわたって、男性の口座から何者かが指定する複数の口座に総額300万円を振り込み入金させた疑いがもたれています。

警察の調べに対して、男は「詐欺をしていません」と容疑を否認しています。