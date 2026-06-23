KOMODOは、Valveの『Steam Machine』を日本、台湾、香港にて6月23日より販売開始することを発表した。同社はこれらの地域における正規ディストリビューターとして、KOMODO STATIONにて販売を行う。

（関連：【画像】セットで購入可能な『Steam Controller』）

『Steam Machine』は、PCゲームプラットフォーム「Steam」の高性能なゲーム体験を、リビングなどさまざまな場所でコンソールのように手軽に楽しめるよう設計・開発された、コンパクトなゲーミングシステムである。AMD製の特注セミカスタムデスクトップクラスCPUおよびGPUを搭載し、AMD FidelityFX Super Resolution（FSR）により、最大4K・60FPSのゲーム体験を実現する。

Steamアカウントにサインインするだけで、自身のSteamライブラリにアクセスでき、中断したところからすぐにゲームを再開できる。2TBモデルには、交換可能な2種類のフロントパネルが付属しており、好みに合わせてカスタマイズが可能となっている。

ゲーム用に最適化された「SteamOS」を搭載し、高速での一時停止/再開やクラウドセーブに対応する。入出力面では、1ギガビットイーサネット、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0、1つのUSB-Cポートと4つのUSB-Aポートを備える。ワイヤレス接続は2×2 Wi-Fi 6Eと専用アンテナ付きBluetooth 5.3に対応し、「Steam Controller」用ワイヤレスアダプターが組み込まれているため、直接ペアリングできる。

より充実したゲーム環境を求めるプレイヤー向けに、「Steam Controller」をセットにしたモデルも用意されている

（文＝リアルサウンドテック編集部）