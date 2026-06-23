午後は晴れ間が戻る、山沿いを中心に夕方にかけてにわか雨がありそう【これからの天気(6月23日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、村上市・関川村・胎内市に【レベル2・土砂災害注意報】が出ています。夕方にかけて土砂災害に注意してください。
◆23日(火)これからの天気
次第に高気圧に覆われて、午後は晴れ間が戻るでしょう。ただ、山沿いを中心に夕方にかけてにわか雨がありそうです。
降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。
◆23日(火)の予想最高気温
最高気温は、23～24℃の予想です。
昨日と同じくらいか少し高いものの、この時期としては低めとなりそうです。
湿度が高いため、ややムシ暑く感じられることもあるでしょう。
◆警報・注意報
現在、村上市・関川村・胎内市に【レベル2・土砂災害注意報】が出ています。夕方にかけて土砂災害に注意してください。
◆23日(火)これからの天気
次第に高気圧に覆われて、午後は晴れ間が戻るでしょう。ただ、山沿いを中心に夕方にかけてにわか雨がありそうです。
降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。
◆23日(火)の予想最高気温
最高気温は、23～24℃の予想です。
昨日と同じくらいか少し高いものの、この時期としては低めとなりそうです。
湿度が高いため、ややムシ暑く感じられることもあるでしょう。