これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、村上市・関川村・胎内市に【レベル2・土砂災害注意報】が出ています。夕方にかけて土砂災害に注意してください。



◆23日(火)これからの天気

次第に高気圧に覆われて、午後は晴れ間が戻るでしょう。ただ、山沿いを中心に夕方にかけてにわか雨がありそうです。



降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。



◆23日(火)の予想最高気温

最高気温は、23～24℃の予想です。

昨日と同じくらいか少し高いものの、この時期としては低めとなりそうです。

湿度が高いため、ややムシ暑く感じられることもあるでしょう。