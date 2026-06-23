任期満了に伴う津南町の町長選挙が告示され、これまでに新人3人が立候補を届け出ています。



立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属・新人の前副町長の根津和博さん(63)、元町議の大島知美さん(71)、前町議の江村大輔さん(42)の3人です。



■無所属・新 根津和博候補

「町の財政的な体力をつけ、将来の子どもたち・町民の皆様が安心できる未来を必ず築いていく。」



■無所属・新 大島知美候補

「ぜひ皆様のお力を借りて株式会社津南町のトップに押し上げていただきたい。」



■無所属・新 江村大輔候補

「いま、津南町はたくさんの課題があります。この津南町に新しい風を吹かせます。」



争点は、ニューグリーンピア津南の売却問題や津南病院の経営改善などです。立候補の届け出は、23日午後5時に締め切られ、投開票は28日に行われます。